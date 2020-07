07:32 Uhr

"The Green Mile": TV-Termin, Handlung, Besetzung, Trailer

Tom Hanks spielt die Hauptrolle in "The Green Mile". Hier gibt's die Infos rund um TV-Termin, Handlung, Cast und Trailer.

"The Green Mile" ist bald im TV auf RTL 2 zu sehen. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer gibt es hier in unserer Übersicht.

Von Carla Gospodarek

"The Green Mile" kam erstmals im Jahr 2000 in die deutschen Kinos. Die Hauptrolle in dem Krimi-Drama übernimmt Schauspiel-Star Tom Hanks. Hier erhalten Sie alle Infos zum TV-Termin, der Handlung sowie zur Besetzung des Films. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer.

"The Green Mile": Wann ist der nächste TV-Termin?

Das nächste Mal läuft das US-amerikanische Drama "The Green Mile" am 19. Juli 2020 um 20.15 Uhr auf RTL 2. Neben der Ausstrahlung im TV können Sie den Film auch online im Live-Stream von RTL 2 hier auf dieser Seite ansehen.

Handlung von "The Green Mile": Worum geht es?

In "The Green Mile" geht es um den Senior Paul Edgecomb, der sich einer Freundin über seinen früheren Job anvertraut. Damals war Paul als Leiter des Todestrakts im Gefängnis Cold Mountain tätig und war dort für die Überwachung sowie die Hinrichtung der Gefangenen zuständig. Als eines Tages der Zwei-Meter-Hüne John Coffey wegen zweifachen Kindermordes festgenommen und in seinen Trakt überführt wird, ändert sich Pauls gesamtes Leben. Paul ist sich nämlich schon bald sicher, dass der mit übermenschlichen Gaben ausgestattete John die Tat nicht begangen hat..

Besetzung von "The Green Mile": Die Schauspieler im Cast

Das sind die Hauptrollen und Schauspieler im Film "The Green Mile":

Tom Hanks als Paul Edgecomb

als Michael Clarke Duncan als Paul Edgecomb

als David Morse als Brutus "Brutal" Howell

als Brutus "Brutal" Howell Bonnie Hunt als Janice Edgecomb

James Cromwell als Hal Moores

als Michael Jeter als Eduard Delacroix

als Graham Greence als Arlen Bitterbuck

Doug Hutchison McDermott als Dave Forbes

McDermott als Dave Forbes Sam Rockwell als William Wharton " Billy the Kid "

" " Barry Pepper als Dean Stanton

Trailer zu "The Green Mile"

Hier können Sie sich den Trailer zum Drama ansehen:

