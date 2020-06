vor 16 Min.

"The Mole" 2020, Folge 5 heute: Die Kandidaten im Folter-Verlies

"The Mole" 2020: Die Sat.1-Show läuft heute mit Folge 5. Die Kandidaten sind in einem Verlies gefangen. Alle Infos zur Sendung hier in der Vorschau.

"The Mole" 2020 läuft heute mit Folge 5 auf Sat.1. Die Gruppe ist in einem Verlies gefangen und muss zusammenarbeiten. Alle Infos zur Show hier in der Vorschau.

Nur noch sechs Kandidaten kämpfen heute in Folge 5 von " The Mole" auf Sat.1 ums Weiterkommen. Schauplatz der Folge ist Argentiniens Metropole Buenos Aires. Hier machen die Kandidaten eine Stadtführung der besonderen Art, kochen argentinisch - und finden sich zu sechst angekettet in einem Verlies wieder. Alle Infos zu Folge 5 von "The Mole" 2020 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"The Mole" heute: Vorschau auf Folge 5 - die Kandidaten müssen ins Verlies

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "The Mole" läuft am Mittwoch, 3.6.20, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Nach den Aufgaben im Freizeitpark in der vergangenen Woche führt Folge 5 die Kandidaten nach Buenos Aires. In Argentiniens Hauptstadt deutet zunächst wenig auf die Horror-Aufgabe hin, die auf die sechs Teilnehmer wartet. Doch nach einer Stadtführung und zwei Kursen in Kochen und Malen werden die Kandidaten in einer Kerker geführt - und im Halbdunkel zwischen Käfigen und rostigen Rohren angekettet.

Die Moderatoren Alec Völkel und Sascha Vollmer eröffnen den etwas geschockten Spielern dann die grausige Wahrheit: Um den Schlüssel aus einem Kasten holen zu können, müssen die Kandidaten zusammenarbeiten. Die Gruppe muss dem Schlüsselholer vertrauen - denn unter dem Schlüssel liegt auch eine Münze, die den Besitzer direkt eine Runde weiter bringt. Zudem winkt eine Nacht im Luxushotel - während die anderen fünf Spieler auf Pritschen im Verlies schlafen müssen. Doch wird die Gruppe zusammenhalten? Oder sichert sich einer der sechs das Weiterkommen?

