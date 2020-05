vor 32 Min.

"The Plot Against America": Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Auf Sky ist die Serie "The Plot Against America" erstmals auf Deutsch zu sehen. Der genaue Start, die Handlung, die Folgen, die Besetzung und der Trailer - hier.

Wann war der Start von "The Plot Against America"?

Die Serie war bereits seit geraumer Zeit auf Sky zu sehen - jedoch nur auf Englisch. Seit dem 20.5.20 läuft "The Plot Against America" erstmals auf Deutsch auf Sky Atlantic HD ab 20.15 Uhr.

Das ist die Handlung von "The Plot Against America"

New York, 1940: Der berühmte Fliegerheld Charles Lindbergh kandidiert gegen Franklin D. Roosevelt um das Präsidentenamt. Mit dem Slogan "Lindbergh oder Krieg" verspricht er, die USA aus dem Zweiten Weltkrieg herauszuhalten. Er diffamiert die Juden als Kriegstreiber, die die amerikanischen Werte untergraben würden.

Auch die Familie Levin erlebt den zunehmenden Antisemitismus. Als Vater Herman (Morgan Spector) den Umzug in ein besseres Viertel plant, sorgt sich seine Frau Bess (Zoe Kazan), die Geborgenheit ihrer jüdischen Gemeinde aufzugeben. Ihre Schwester Evelyn (Winona Ryder) kommt dagegen dem distinguierten Rabbi Lionel Bergelsdorf (John Turturro) näher, der als überzeugter „amerikanischer Jude“ zu den Anhängern Lindberghs zählt. Mit Bergelsdorfs Unterstützung gewinnt Lindbergh die Wahl. Und die Levins erleben mit, wie die judenfeindlichen Assimilierungs- und Umsiedlungsprogramme der neuen Regierung in die Realitiät umgesetzt werden.

Wie viele Folgen wird "The Plot Against America" haben?

Die erste Staffel hat sechs Folgen, die lediglich "Teil 1", "Teil 2" und so weiter als Namen haben.

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler bei "The Plot Against America"

Winona Ryder: Evelyn Finkel

John Turturro: Rabbi Lionel Bengelsdorf

David Krumholtz: Monty Levin

Caleb Malis: Sandy Levin

Morgan Spector: Herman Levin

Azhy Robertson: Philip Levin

Anthony Boyle: Alvin Levin

Zoe Kazan: Bess Levin

Das ist der Trailer zu "The Plot Against America"

Das ist der englische Trailer zu "The Plot Against America". (AZ)

