vor 39 Min.

"The Politician": Start, Folgen,Handlung, Trailer und Schauspieler im Cast

Seit einer Woche ist die neue Serie "The Politician" bei Netflix verfügbar. Alle Infos zu Besetzung, Folgen, Handlung, Schauspielern und Trailer finden Sie hier.

Obwohl man beim Titel "The Politician" wohl erstmal nicht an Highschool denkt, spielt die neue Netflix-Serie genau dort. Ein junger Schüler namens Payton Hobart hat nämlich hohe Ambitionen und will letztendlich Präsident der Vereinigten Staaten werden. In der Serie steht daher ein Wahlkampf im kleineren Stil an, doch wer später einmal hoch hinaus will, fängt am besten früh damit an: Payton möchte in das Schülerparlament gewählt werden. Die Serie beleuchtet das US-amerikanische politische System über den Alltag in der Highschool aus einem satirischen Blickwinkel.

Regie führt Ryan Murphy, der durch seine Arbeit bei "Glee", "American Crime Story" und "Pose" bekannt wurde. Die Infos zu Start, Folgen und Handlung und Trailer des neuen Netflix Originals finden Sie hier im Überblick.

Start: Ab wann läuft "The Politician" auf Netflix?

Die erste Staffel der Satire-Serie ist seit dem 27. September 2019, auf Netflix verfügbar. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Wie viele Folgen hat "The Politician"?

Insgesamt sind acht Folgen angekündigt, die je eine Stunde lang sind. Eine zweite Staffel wird es auf jeden Fall geben: Netflix hat für "The Politician" zwei Staffeln im Doppelpack in Auftrag gegeben.

"The Politician": Welche Schauspieler sind im Cast?

Die neue Netflix-Serie ist hochkarätig besetzt. Broadway-Star und Tony-Gewinner Ben Platt spielt den Hauptcharakter Payton Hobart. Seine Mutter wird von der bekannten Schauspielerin Gwyneth Paltrow gespielt. Mit dabei sind außerdem Jessica Lange, Zoey Deutch und Lucy Boynton. Bette Midler und Judith Light sollen Gastauftritte in "The Politician" haben.

Die Handlung der neuen Serie "The Politician"

Payton Hobart, ein Schüler aus wohlhabendem Haus im kalifornischen Santa Barbara, wusste bereits mit sieben Jahren, dass er eines Tages Präsident der Vereinigten Staaten werden wird. Aber zunächst muss er Präsident des Schülerparlaments der Saint Sebastian High School werden.

Dafür muss Payton sehr viel schlauer als seine skrupellosen Mitschüler sein, ohne dabei seine eigenen Moralvorstellungen und sein sorgfältig gepflegtes Image zu opfern. In einer Mischung aus Comedy und Satire will die neue Netflix-Serie "The Politician" zeigen, wie man ein richtiger Politiker wird.

"The Politician": Das ist der Trailer

Der Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Höhen und Tiefen, die Payton im Laufe des Wahlkampfs durchleben muss. Wie die Ausschnitte aus der Serie zeigen, scheinen seine Mitschüler vor nichts zurückzuschrecken um seine Wahl zu verhindern.

