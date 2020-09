vor 31 Min.

The Queen’s Gambit: Netflix-Start, Handlung, Folgen, Cast, Trailer

In The Queen’s Gambit spielt Anya Taylor-Joy eine der Hauptrollen. Start, Cast, Handlung, Trailer, Folgen - hier die Infos.

The Queen’s Gambit wird ab Oktober auf Netflix zu sehen sein. Start, Besetzung, Handlung und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur Serie.

Von Elisa Jebelean

"The Queen’s Gam­bit" ist eine amerikanische Drama-Miniserie, die im Oktober bei Netflix zu sehen sein wird. Im Mittelpunkt steht Elizabeth (Beth) Harmon und ihre Versessenheit, die Bestenliste im Schach anzuführen. "The Queen’s Gam­bit" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Walter Tevis und wurde von Scott Frank und Allan Scott produziert.

Start-Termin, Besetzung, Folgen, Handlung und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zu der neuen Dramaserie "The Queen’s Gam­bit" (Das Damengambit auf Deutsch).

The Queen’s Gam­bit, Start: Wann erscheint die Mini-Serie auf Netflix?

"The Queen’s Gambit" wird ab dem 23. Oktober 2020 im Stream auf Netflix verfügbar sein. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo in der billigsten Version 7,99 Euro im Monat. Für die Ultra-HD Version fordert Netflix seit Kurzem zwei Euro mehr. Damit fallen für Kunden 17,99 Euro monatlich an.

The Queen’s Gam­bit: Das sind die Titel der Folgen

"The Queen’s Gam­bit" soll sechs Episoden umfassen. Einige Titel sind bereits bekannt. Hier der Überblick:

"Adjournment"

"End Game"

"Exchanges"

"Fork"

"Middle Game"

Die Handlung von The Queen’s Gam­bit (Das Damengambit) auf Netflix

Die neue Netflix-Serie handelt von der jungen Beth Harmon, die in den 1950er Jahren in einem Waisenhaus in Kentucky aufwächst. Bereits früh erkennt sie ihr außergewöhnliches Talent zum Schachspielen und macht es sich zur Aufgabe, die von Männern dominierte Schachwelt zu erobern. Die Serie zeigt ihren Weg zum Ruhm und beschäftigt sich mit dem wahren Preis von Genialität und Abhängigkeit - Beth ist nämlich abhängig von Narkotika, die damals in Waisenhäusern genutzt wurden, um die Kinder ruhig zu stellen. Auch dadurch verhärtet sich ihre Schach-Obsession immer mehr.

Schauspieler im Cast von The Queen’s Gam­bit: Hier die Besetzung

Anya Taylor-Joy spielt die Hauptrolle in "The Queen’s Gam­bit". Hier eine Auswahl des Hauptcasts im Überblick:

Schauspieler Rolle Charakterprofil Anya Taylor-Joy Elizabeth ( Beth ) Harmon Als Waisenkind war sie früh selbstständig, entwickelte aber eine Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln. Trotzdem will sie ihr enormes Talent für Schach ausbauen und eine Großmeisterin werden. Marielle Heller Mrs. Alma Wheatley Sie lebt als einsame Hausfrau und adopiert Beth . Thomas Brodie-Sangster Benny Watts Arrogant, selbstbewusst and entspannt - Benny ist der größte Konkurrent von Beth , allerdings auch ein enger Verbündeter. Moses Ingram Jolene Auch sie ist ein Waisenkind, fungiert aber als eine Art Managerin des Waisenhauses. Harry Melling Harry Beltik Einer der besten Schachspieler in Kentucky . Er bewundert Beth für ihr Talent. Bill Camp Mr. Shaibel Als Hausmeister hat er der jungen Beth das Schachspielen gezeigt. Schnell erkennt er ihr Talent und versucht ihr den Weg zu ebnen.

Trailer zu The Queen’s Gam­bit

Zur Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums hat Netflix auch einen kurzen Teaser zur Serie veröffentlicht.

