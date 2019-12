vor 39 Min.

"The Voice Senior", Folge 3 heute am 8.12.19: Die Sing-Offs

"The Voice Senior" 2019, Folge 3 heute am 8.12.19 geht es mit den Sing-Offs weiter. Hier die Vorschau zu den Kandidaten.

Bei "The Voice Senior" geht es heute am 8.12.2019 um den Einzug ins Finale. Insgesamt 21 Kandidaten versuchen die Jury zu überzeugen. Mehr dazu in der Vorschau.

" The Voice Senior" geht heute am 8.12.2019 mit Folge 3 weiter. 21 Talente zeigen der Jury heute ihr Können, um eine Chance auf den Einzug ins Finale zu haben. Die 68-jährige Silvia aus Berlin schafft es die Jury mitsamt Publikum zum Toben zu bringen und nach ihrem Auftritt regnet es Komplimente: "Du hast die Bude hier in Flammen gesetzt, jetzt brennen wir alle für dich. Du bist einfach unsere Rocklady hier bei 'The Voice Senior'", lobt Michael Patrick Kelly. Jeder Coach darf nur zwei seiner Talente ins Finale mitnehmen. Welche Kandidaten heute auftreten, lesen Sie hier in der Vorschau.

"The Voice Senior", Folge 3 heute am 8.12.19: Talente in der Vorschau

Lutz H. (62) aus Verden (Niedersachsen)

Seit drei Jahren macht Lutz Straßenmusik in Bremen - doch seine Punkerzeit hat er hinter sich gelassen. Blind-Audition-Song: "St. Pauli" – Jan Delay

Dieter "Monty" (75) aus Löwenstein (Baden-Württemberg)

Als er 23 war, gab Dieter seinen Beruf auf, um Musiker zu werden. Blind-Audition-Song: "Delilah" – Tom Jone

Dennis (64) aus Hagen (NRW)

Der 64-Jährige war bereits Kandidat bei " The Voice of Germany". Seine Karriere startete in New York. Blind-Audition-Song: "Unchained Melody" – Righteous Brothers

Renate (80) aus Borkum (Niedersachsen)

Die 80-Jährige ist die älteste Kandidatin im Sing-Off. Sie wurde schon mit Anfang 30 Witwe und zur alleinerziehenden Mutter. Blind-Audition-Song: "Schau Mich Bitte Nicht So An" – Nana Mouskouri

Rüdiger und Ernst (61 und 66) aus Eschborn (Hessen)

Ernst und Rüdiger sind seit 15 Jahren befreundet. Die beiden sind große Beatles Fans. Blind-Audition-Song: "She Loves You" – The Beatles

Silvia (68) aus Berlin

Die 68-Jährige ist Illustratorin und hat die Covermotive der "Die drei ???"-Hörspiele gestaltet. Blind-Audition-Song: "Piece Of My Heart" – Janis Joplin

Lutz A. (66) aus Zwingenberg (Hessen)

Der 66-Jährige liebt Countrymusik. Heute Abend in Folge 3 versucht er die Jury von sich zu überzeugen. Blind-Audition-Song: "Amarillo By Morning" – George Strait

Eva (67) aus Gstadt am Chiemsee

Die 67-Jährige hat schon als Kind gesungen. Und das erfolgreich: Mit bis zu 200 Auftritten pro Jahr hat sie viel Erfahrung. Blind-Audition-Song: "All By Myself" – Celine Dion

John (81) aus Berlin

John ist mit seinen 81 Jahren der älteste Kandidat in den Sing-Offs. Er kann auf eine erfolgreiche Karriere als Musicaldarsteller zurückblicken. Blind-Audition-Song: "My Way" – Frank Sinatra

Folge 3 heute am 8.12.19: "The Voice Senior"-Talente in den Sing-Offs

Rainer (71) aus Berlin

Er macht seit 70 Jahren Musik und hat bereits mehrere Alben mit verschiedenen Bands veröffentlicht. Blind-Audition-Song: "Ich möcht so gern Dave Dudley hör’n" – Truck Stop

Michael (60) aus Nürnberg

Er war einer von vielen amerikanischen Soldaten, die in Deutschland stationiert waren und dann blieben. Seit seiner Kindheit liebt er Michael Jackson. Blind-Audition-Song: "Just Once" – James Ingram

Dieter (80) aus Kierspe

Der 80-Jährige singt seit den 50er Jahren im Chor und hat eine Leidenschaft für russische Musik. Blind-Audition-Song: "Granada" – Fritz Wunderlich

Monika (68) aus Mönchengladbach

Sie ist Rentnerin, hat aber bis Anfang des Jahres als "Ergänzungskraft" Kinder in der Grundschule betreut. Blind-Audition-Song: "Lascia Ch'io Pianga" – Georg Friedrich Händel

David (68) aus Troisdorf

Der 68-Jährige kommt gebürtig aus Großbritannien. Er macht bereits sein Leben lang beruflich als Pianist Musik und will jetzt als Sänger Karriere machen. Blind-Audition-Song: "She" – Elvis Costello

Jörg (60) aus Schliersee

Ihn hat es wegen seiner Liebe zu Mountainbikes in die Berge gezogen und mag es musikalisch eher rockig. Blind-Audition-Song: "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)" – Meat Loaf

Jenny (64) aus München

Der 64-Jährige gehört seit 40 Jahren zum festen Inventar der deutschen Jazz- und Künstlerszene und gründete 1981 sogar eine eigene Jazz-Band. Blind-Audition-Song: "Alone Again (Naturally)" – Diana Krall

Agata (60) aus Wiesbaden

Sie singt seit 30 Jahren als "Diva Agata" bei großen Veranstaltungen die Songs von Whitney Houston und Tina Turner. Blind-Audition-Song: "Chain of Fools" – Aretha Franklin

Claus (66) aus Hamburg

Er hat bereits als Teenager einen Gesangswettbewerb gewonnen und wollte eigentlich immer Schlagersänger werden. Blind-Audition-Song: "Hoochie Coochie Man" – Muddy Waters

Thomas (63) aus Baden (Schweiz)

Er wurde bereits im Kindesalter entdeckt und sang viele Jahre im Opernhaus in Leipzig. Er möchte jedoch vom Chor zurück zum Solo. Blind-Audition-Song: "White Christmas" – Bing Crosby

Renate (68) aus Beutelsbach

Die 68-Jährige hat bereits mit 28 ihre erste LP als "Uschi Bauer" veröffentlicht und sich in der Volksmusikszene einen Namen gemacht. 33 Jahre lang trat sie auf Kreuzfahrtschiffen auf, nun will sie auf die große Bühne. Blind-Audition-Song: "Siebentausend Rinder (inkl. Jodel)" – Peter Hinnen (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen