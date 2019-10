vor 9 Min.

"The Voice of Germany" 2019, Folge 13: Heute steigen die dritten Battles

In Folge 13 von "The Voice of Germany" geht es heute mit den Battles weiter. Mit dabei ist auch Kandidatin Sally (r.). Eine Vorschau.

Heute Abend stehen bei "The Voice of Germany" 2019 die dritten Battles auf dem Programm. Welche Kandidaten mit welchen Songs in Folge 13 auftreten, lesen Sie hier.

Bei "The Voice of Germany" 2019 laufen derzeit die Battles. Auch in der heutigen Folge 13 müssen jeweils zwei bis drei Teammitglieder gegeneinander antreten. Wer seinen Coach überzeugt, sichert sich ein direktes Ticket in die Sing-Offs. Diesmal muss auch Kandidatin Sally, bekannt aus der Castingshow "Germany's next Topmodel" , antreten. Welche Talente heute sonst noch auf der Bühne stehen, lesen Sie hier in unserem Überblick zur heutigen "The Voice of Germany"-Sendung.

"The Voice of Germany" 2019, heute (20.10.2019): Das sind die Battles in Folge 13

Heute stehen bei "The Voice of Germany" 2019 neun Battles auf dem Programm. Wer dabei ist und welche Songs die Kandidaten in Folge 13 performen, sehen Sie hier in unserer Übersicht:

Team Rea

Marita, 17, aus Aalen (Baden-Württemberg) gegen Giulia, 19, aus Nordrach (Baden-Württemberg) mit dem Battle-Song "Skin" von Rag'n'Bone Man feat. Jorja Smith

Oliver, 19, aus Übach-Palenberg ( NRW ) gegen Niklas, 25 aus Aldenhoven ( NRW ) mit dem Battle-Song "Hold Me While You Wait" von Lewis Capaldi

Team Sido

Veronika,27, aus Kreuzlingen am Bodensee (Schweiz) gegen Seyran, 39, aus Köln gegen Amanda, 27, aus Berlin mit dem Battle-Song "Somebody That I Used To Know" von Gotye

Madline, 30, aus Gütersloh (NRW) gegen Larissa, 23, aus Ulmen (Rheinland-Pfalz) mit dem Battle-Song "Dog Days Are Over" von Florence and the Machine

"The Voice of Germany" 2019, Folge 13 heute am 20.10.2019: Drei Battles in Team Alice

Team Alice

Chiara, 21, aus Eppingen Rohrbach (Baden-Württemberg) gegen Lucie, 21, aus Köln mit dem Battle-Song "I Try" von Macy Gray

Linus, 20, aus Ahaus (NRW) gegen Noemi, 25, aus Marburg (Hessen) mit dem Battle-Song "You Found Me" von The Fray

Sally,19 , aus Berlin gegen Frederic, 17, aus Bönningstedt (Schleswig-Holstein) gegen Barbara, 20, aus Gelsenkirchen mit dem Battle-Song "No Air" von Jordin Sparks feat. Chris Brown

Team Marc

David, 19, aus Wien (Österreich) gegen Veronika, 31, aus Breitenfurt (Österreich) mit dem Battle-Song "Lovely" von Billie Eilish & Khalid

Tori, 23, aus Hannover gegen Saenab, 41, aus Speyer (Rheinland-Pfalz) mit dem Battle-Song "River" von Bishop Briggs

Folge 13 von "The Voice of Germany" 2019 ist heute Abend, am 20.10.2019, live ab 20.15 Uhr im TV und Stream auf Sat.1 zu sehen.

