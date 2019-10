07:42 Uhr

"The Voice of Germany" 2019, Vorschau auf Folge 12: Augsburger dabei

"The Voice of Germany" 2019: Anna Strohmayr aus Stadtbergen bei Augsburg hat mit ihrer kräftigen Stimme die Jury begeistert. Die 23-jährige Studentin ist auch heute bei den zweiten Battles dabei.

"The Voice of Germany": In Folge 12 heute geht es mit den Battles weiter. Welche Kandidaten werden mit welchem Song für welches Team antreten? Hier die Vorschau.

Heute Abend laufen um 20.15 Uhr auf Pro7 die zweiten von insgesamt vier Battles. Hier erfahren Sie, welche der Kandidaten der einzelnen Teams gegeneinander kämpfen und was sie singen werden.

"The Voice of Germany" 2019: Heute in Folge 12 stehen diese Battles an - eine Vorschau

Team Rea

Madeline, 30, aus Wunstorf (Niedersachsen) gegen Anna, 23, aus Stadtbergen bei Augsburg mit dem Battle-Song "Beautiful" von Christina Aguilera

Philipp, 21, aus Eitensheim (Bayern) gegen Jakob, 23, aus Kiel mit dem Battle-Song "Pocahontas" von AnnenMayKantereit

Team Mark

Jannik, 29, aus Solingen (NRW) gegen Jo Marie, 23, aus Lünen (NRW) gegen Jean-Baptiste, 25, aus Augsburg mit dem Battle-Song "Leiser" von LEA

Mark, 39, aus Johann im Pongau (Österreich) gegen Stefanie, 23, aus Oberkochen (Baden-Württemberg) mit dem Battle-Song "Crawling" von Linkin Park

Team Sido

Lucas, 19, aus Kamen (NRW)gegen Sophie-Charlotten, 19, aus Negast (Mecklenburg-Vorpommern) mit dem Battle-Song "Everybody Needs Somebody To Love" von den Blues Brothers

Siar, 19, aus Bad Soden am Taunus gegen Philip & Danny, 23 & 27, aus Birkendorf (Baden-Württemberg) mit dem Battle-Song "Geboren um frei zu sein" von Sido

Bastian, 21, aus Taufkirchen (Bayern) gegen Denis, 36, aus Gronau (NRW) - ebenfalls mit dem Battle-Song "Everybody Needs Somebody To Love" von den Blues Brothers

Team Alice

Mariel,16, aus Steinbach (Hessen) gegen Patrick, 28, aus Leverkusen mit dem Battle-Song "Daddy Lessons" von Beyoncé

Nicolas, 18, aus Basel (Schweiz) gegen Ann-Christin, 27, aus Enger (NRW) mit dem Battle-Song "Me!" von Taylor Swift feat. Brandon Urie

"The Voice of Germany": Wer schaffte es in den ersten Battles eine Runde weiter?

Neben Tyrone, der per Steal Deal in ein anderes Team geholt wurde, schafften es Christian, Andrew, Maciek, Fidi, Freschta, Luke und Marie auf direktem Weg in die nächste Runde. Doch auch Chiara Alessia durfte sich freuen: Auch sie wurde von Alice Merton per Steal Deal ins Team geholt. Für Janet, die ins Team von Mark Forster geholt wurde, war die Freude nur von kurzer Dauer: Dieser entschied sich am Ende der Sendung dafür, Judith vor dem Ausscheiden zu bewahren, weshalb Janet ihren Platz im Team wieder räumen musste. (AZ)

