"The Voice of Germany" 2019 heute: Die Kandidaten in Folge 4

"The Voice of Germany" 2019: Kandidat Jannik singt heute in Folge 4 "Flash Mich" von Mark Forster.

"The Voice of Germany" 2019: Heute Abend geht es in Sat.1 mit Folge 4 weiter. Welche Talente werden dieses Mal bei den Blind Auditions mit dabei sein?

"The Voice of Germany" 2019 geht heute Abend in die nächste Runde. Zuschauer können sich auf Folge 4 mit den nächsten Blind Auditions freuen. Natürlich werden die Coaches Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster wieder alles geben, um die besten und außergewöhnlichsten Gesangstalente zu sich ins Team zu holen.

"The Voice of Germany" 2019: Kandidat Jannik singt einen Song von Juror Mark Forster

Diese Talente sind in der heutigen Show mit dabei:

Madeline Henning (30) aus Wunstorf singt "One And Only" von Adele

Farman Isajew (24) aus Mainz singt "Fantasie Part 1" von Samy Deluxe

Max Grubmüller (38) aus St. Florian in Österreich singt "Dancing In The Dark" von Bruce Springsteen

Nastja Isabella Zahour (24) aus Deutsch-Wagram in Österreich singt "Sax" von Fleur East

Jannik Föste (29) aus Solingen singt "Flash Mich" von Mark Forster

Adrian Buljat (36) aus Bonn singt "Wenn das Liebe ist" von Glashaus

Kaan Bülte (28) aus Frankfurt singt "Loving You" von Paolo Nutini

Celine Abeling (22) aus Bremen singt "An Guten Tagen" von Johannes Oerding

Veronika Twerdy (32) aus Breitenfurt in Österreich singt "Dynamite" von Sigrid

Marvin Merkhofer (26) aus Mannheim singt "My Hero" von den Foo Fighters

Freschta Akbarzada (23) aus Turgi in der Schweiz singt "I Look To You" von Whitney Houston

Welche Gesangstalente können die Jury überzeugen und für welches Team werden die Kandidaten dann in den nächsten Runden antreten? Die beiden Neu-Juroren Alice Merton und Sido konnten bisher bereits jeweils sechs Sänger für sich gewinnen. Rückkehrer Rea Garvey und Mark Forster haben bislang je fünf Talente in ihren Teams.

"The Voice of Germany" 2019: Folge 4 heute live im TV und Stream sehen

Zum insgesamt neunten Mal treten in der Musikshow Gesangstalente im Kampf um den Titel "The Voice of Germany" gegeneinander an. Die Castingshow läuft auch 2019 nicht nur abwechselnd live auf ProSieben und Sat.1, sondern lässt sich auch im Live-Stream der Sender verfolgen. Neuerdings läuft das über den Streaming-Dienst "Joyn". Bisher ist das Angebot noch kostenlos und erfordert keine Registrierung. Ganze Folgen werden auch als Wiederholung auf der offiziellen Webseite der Sendung gezeigt. Hier gibt es mehr Infos: "The Voice of Germany" 2019 heute live im TV und Stream.

Die vierte Folge von "The Voice of Germany" 2019 läuft heute Abend ab 20.15 Uhr auf Sat.1. Moderiert wird die Show wie immer von Lena Gercke und Thore Schölermann. (AZ)

