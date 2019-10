vor 18 Min.

"The Voice of Germany": Sido wirft beide Battle-Partner raus

"The Voice of Germany" 2019: Am Sonntag liefen die ersten Battles.

Bei "The Voice of Germany" lief am Sonntagabend Folge 10 mit den ersten Battles. Coach Sido sorgte dabei für eine Überraschung.

"The Voice of Germany" 2019: Die Blind Auditions sind vorbei, die Kandidaten haben ihre Teams gewählt. Die beliebte Castingshow startete damit am vergangenen Sonntagabend in die ersten Battles der neuen Staffel. Welche Talente konnten sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen? Hier gibt es die Antwort.

"The Voice of Germany" 2019: Sido wirft in Folge 10 beide Battle-Partner raus

Das gab es in all den Jahren "The Voice of Germany" noch nie: Coach Sido war von einem Battle so enttäuscht, dass er kurzerhand beide Battle-Partner aus seinem Team warf. „Ihr habt beide keine Chance hier. Das war für mich nicht gleich gut, es war gleich schlecht. Und ich nehme keinen von euch", findet der Rapper deutliche Worte – und erntete dafür perplexe Blicke von seinen Coach-Kollegen.

Nach Hause fahren musste allerdings zumindest eines der sichtlich geschockten Talente nicht: Sie bekamen zunächst durch den Stealdeal, bei dem sich die Coaches gegenseitig ausgeschiedene Talente klauen können, eine zweite Chance. Rea Garvey nahm Tyrone in sein Team, Janet wurde ins Team von Mark Forster aufgenommen - allerdings nur kurzzeitig.

Battles: Diese Kandidaten traten in Folge 10 von "The Voice of Germany" auf

Das waren die ersten Battels der 9. Staffel:

Team Rea:

Marvin Merkofer (26) vs. Christian „Keule“ Haas (54) - „Careless Whisper“ – George Michael

Allan Garnelis (42) vs. Adrew Telles (36) - „Little Lion Man“ – Mumford & Sons

Team Mark:

Julian Mauro (24) vs. Maciek (26) - „I Don't Care“ – Ed Sheeran & Justin Bieber

Fidi Steinbeck (35) vs. Lukas Linder (26) - „Flugzeuge im Bauch“ – Herbert Grönemeyer

Team Sido:

Freschta Akbarzada (23) vs. Chiara Alessia Innamorato (23) - „When We Were Young“ – Adele

Tyrone Frank (22) vs. Janet Gizaw (28) - „What's My Name“ – Rihanna feat. Drake

Team Alice:

Luke Voigtmann (22) vs. Kaan Bülte (28) - „One More Time“ – Britney Spears

Judith Jensen (22) vs. Marie Weiß (24) - „Alles Neu“ – Peter Fox

"The Voice of Germany", Folge 10: Wer schaffte es eine Runde weiter?

Neben Tyrone und Janet, die per Stealdeal in ein anderes Team geholt wurden, schafften es auch Christian, Andrew, Maciek, Fidi, Freschta, Luke und Marie auf direktem Weg in die nächste Runde. Doch auch Chiara Alessia durfte sich freuen: Auch sie wurde von Alice Merton per Stealdeal ins Team geholt. Für Janet, die ins Team von Mark Forster geholt wurde, war die Freude allerdings nur von kurzer Dauer: Dieser entschied sich am Ende der Sendung dafür, Judith vor dem Ausscheiden zu bewahren, weshalb Janet ihren Platz im Team wieder räumen musste.

Die nächsten Battles von "The Voice of Germany" 2019 laufen am Donnerstag, 17. Oktober, um 20.15 Uhr live auf Prosieben. Ganze Folgen gibt es auch im Stream oder in der Wiederholung zu sehen. (AZ)

