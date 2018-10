"The Voice of Germany": Tränenreiche Emotionen in Folge 2

vor 52 Min.

Gestern Abend lief die zweite Blind Audition bei "The Voice of Germany" und sorgte für Tränen. Für besonders viele Emotionen sorgte dabei ein Kandidat.

In der achten Staffel von "The Voice of Germany" reißen die Emotionen nicht ab: Schon in der ersten Runde überschlugen sich die Coaches beinahe vor lauter Begeisterung über das Gesangstalent Coby Grant. In der zweiten Blind Auditions rührt vor allem ein Kandidat Jury-Mitglied Yvonne Catterfeld zu Tränen.

Es geht um Guiliano De Stefano aus Rankweil in Österreich. Auf einer Bühne stand der 25-Jährige noch nie. Von Berufs wegen ist er eher luftige Höhen gewohnt: Guiliano ist Gerüstbauer und funktioniert seinen Arbeitsplatz des Öfteren zur Bühne um. "Je höher ich komme, umso lauter singe ich", sagt der Österreicher.

Guiliano De Stefano rührt "The Voice of Germany"-Coach Yvonne Catterfeld zu Tränen

Dass er singen kann, bewies er bei "The Voice of Germany" mit seiner Performance von "A Song For You" von Donny Hathaway. Vor allem bei Coach Yvonne Catterfeld scheint der Auftritt etwas ausgelöst zu haben: "Ich bin wirklich richtig gerührt, auch zu Tränen. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich an Roger Cicero denken musste..." Dann bricht ihre Stimme.

Gerüstbauer Guiliano De Stefanov performt bei "The Voice of Germany" "A Song For You" von Donny Hathaway. Bild: SAT.1/ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Zur Erinnerung: Der Pop- und Jazzsänger Roger Cicero starb vor zwei Jahren an einem Hirninfarkt. Catterfeld und Cicero verband eine jahrelange Freundschaft. Das erklärt auch ihren Gefühlsausbruch bei den Blind Auditions.

Jury-Kollege Michi Beck nimmt Catterfeld fest in den Arm. "Wir halten zusammen... Tief durchatmen… so, und weiter geht’s!" Weiter geht's vor allem mit einem großen Lob an Gerüstbauer Giuliano. "Irgendetwas hast du in mir ausgelöst, dass ich an diesen wunderbaren, großen, einzigartigen Sänger gedacht habe", schwärmt Catterfeld. "Es war wirklich wundervoll."

Gänsehautmoment bei "The Voice of Germany"

Für Gänsehaut sorgte Modedesignerin Ludmila Larusso, die erst mit 40 Jahren das Singen für sich entdeckte - bei einer Autofahrt und mit Opernsängerin Maria Callas im Radio. Vor der Jury performte sie "Nessun Dorma" von Katherine Jenkins und begeisterte die Coaches und das Publikum und bewies ihr Gesangstalent. "Es spielt keine Rolle, wie alt man ist, es ist nie zu spät anzufangen" sagt Ludmila. Im Team von Michael Patrick Kelly geht es nun für sie weiter.

"The Voice of Germany": Die Teams der Coaches

Außer Guiliano De Stefano stehen bei der zweiten Runde der Blind Auditions viele weitere Talente auf der Bühne: Monica Lewis-Schmidt (52) aus Köln performte "Respect" von Aretha Franklin und schaffte es in Michael Patrick Kellys Team, Sascha Coles (32) aus Zweibrücken rockte die Show mit "Take A Look Around" von Limp Bizkit und konnte damit Jurorin Yvonne Catterfeld überzeugen und das Trio "Misses Melaza", bestehend aus Disnay (29), Mayelis (44) und Orielis (34), bewiesen echte Frauenpower mit "Échame la Culpa" von Luis Fonsi und Demi Lovato und sind nun im Team von Mark Forster.

Nach diesen starken Performances hat Michael Patrick Kelly mit sieben Kandidaten das mit Abstand größte Team, Mark Forster muss mit bislang zwei Kandidaten noch einige Talente für sich gewinnen.

Die nächsten Blind Auditions können Sie am Donnerstag, 25. Oktober, um 20.15 auf Sat.1 verfolgen. (AZ)

