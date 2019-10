vor 17 Min.

"The Voice of Germany" heute: Doppelter Knockout in den ersten Battles?

"The Voice of Germany" 2019: Heute starten die Battles. Mit dabei sind unter anderem die Kandidaten Tyrone und Janet aus Team Mark. Eine Vorschau zur heutigen Folge.

Bei "The Voice of Germany" heute Abend in Folge 5 steigen die ersten Battles. Welche Kandidaten sind dabei?

"The Voice of Germany" 2019: Die Blind Auditions sind vorbei, die Kandidaten haben ihre Teams gewählt. Die beliebte Castingshow startet damit heute Abend, am 13. Oktober, in die ersten Battles der neuen Staffel. Welche Talente können sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen? Das sehen die Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

"The Voice of Germany" 2019: Kein Sieger in Sido's Battle heute Abend?

Gibt es bei "The Voice of Germany" heute Abend eine Premiere? Sido könnte dafür sorgen. Weil ihn eines seiner Kandidaten-Battles so gar nicht begeistert, droht er, seine beiden Schützlinge nach Hause zu schicken. „Ihr habt beide keine Chance hier. Das war für mich nicht gleich gut, es war gleich schlecht“, findet der Rapper deutliche Worte – und erntet dafür perplexe Blicke von Coach-Kollege Rea Garvey.

Der zollte dem Auftritt nämlich sogar mit Standing Ovations Respekt. Können die anderen beiden Juroren Alice Merton und Mark Forster Sidos harte Kritik nachvollziehen? Ob der Rap-Star wirklich beide Talente rauswirft oder ob er doch einen seiner Kandidaten mit in die nächste Runde nimmt, erfahren die Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Battles: Diese Kandidaten treten heute, 13.10.19, bei "The Voice of Germany" auf

Heute Abend stehen bei "The Voice of Germany" die ersten Battles auf dem Programm. Wer kann seinen Coach von sich begeistern und kommt eine Runde weiter? Hier eine Übersicht von alle Kandidaten und Teams, die in der heutigen Show gegeneinander antreten:

Team Rea:

Marvin Merkofer (26) vs. Christian „Keule“ Haas (54) - „Careless Whisper“ – George Michael

Allan Garnelis (42) vs. Adrew Telles (36) - „Little Lion Man“ – Mumford & Sons

Team Mark:

Julian Mauro (24) vs. Maciek (26) - „I Don't Care“ – Ed Sheeran & Justin Bieber

Fidi Steinbeck (35) vs. Lukas Linder (26) - „Flugzeuge im Bauch“ – Herbert Grönemeyer

Team Sido:

Freschta Akbarzada (23) vs. Chiara Alessia Innamorato (23) - „When We Were Young“ – Adele

Tyrone Frank (22) vs. Janet Gizaw (28) - „What's My Name“ – Rihanna feat. Drake

Team Alice:

Luke Voigtmann (22) vs. Kaan Bülte (28) - „One More Time“ – Britney Spears

Judith Jensen (22) vs. Marie Weiß (24) - „Alles Neu“ – Peter Fox

Die ersten Battles von "The Voice of Germany" 2019 laufen am heutigen Sonntag, 13. Oktober, um 20.15 Uhr live auf Sat.1. Ganze Folgen gibt es auch im Stream oder in der Wiederholung zu sehen. (AZ)

Themen folgen