Thomas Markle über Hochzeit: "Meghan hat geweint, als ich absagte"

Thomas Markle war bei der Hochzeit seiner Tochter Meghan, die seither britische Herzogin ist, nicht dabei. In einem Interview verriet er nun Details.

Der Vater der britischen Herzogin Meghan hat in einem Interview Persönliches über seine Tochter ausgeplaudert. So habe Meghan geweint, als er seine Teilnahme an ihrer Hochzeit mit Prinz Harry abgesagt habe, erzählte Thomas Markle nach Angaben vom Montag dem Sender ITV.

Meghan Markles Vater hat die Trauung im Fernsehen verfolgt

Der 73 Jahre alte Rentner hatte - nach einigem Hin und Her - öffentlichwirksam seine Teilnahme bei der royalen Hochzeit im Mai abgesagt. Als Grund wurde eine Herzoperation angegeben. Meghans Schwiegervater Prinz Charles sprang ein und führte die Braut zum Altar.

"Ich wollte unbedingt meine Tochter zum Altar führen", sagte Markle nun im Interview mit ITV. Und fügte hinzu, er habe sich "keinen besseren Stellvertreter vorstellen können" als Prinz Charles. Ihm seien die Tränen gekommen, als er die Trauung im Fernsehen verfolgt habe. Auch über Harry äußerte sich Thomas Markle: Sein Schwiegersohn sei "großartig" und ein "interessanter Typ".

Thomas Markle erinnerte sich im Interview ebenfalls an den Moment, da Meghan ihm das erste Mal von ihrem neuen Freund erzählte. In den ersten Telefongesprächen hätte seine Tochter ihm erzählt: "Papa, ich habe einen neuen Freund", dann habe sie gesagt: "Er ist Brite" und schließlich: "Er ist ein Prinz". In diesem Augenblick soll Meghan angefügt haben, dass es Harry sei. Thomas Markles Reaktion war seiner Erinnerung zufolge schlicht: "Oh, Harry, okay!".

Thomas Markle: Ich habe mich bei Meghan und Harry entschuldigt

Für seine gestellten Paparazzi-Fotos kurz vor der Hochzeit habe er sich bei Meghan und Prinz Harry entschuldigt, berichtete Markle weiter. "Mir wurde klar, dass das ein ernsthafter Fehler war. Es ist schwer, das wieder gut zu machen."

Als einzige Verwandte Meghans war Mutter Doria Ragland, 61, bei der Hochzeit dabei. (dpa/AZ)

