TikTok räumt diskriminierende Moderation von Behinderten ein

TikTok hat zugegeben, Videos von Menschen mit Behinderung in der Reichweite einzuschränken. Auch homosexuelle und dicke Menschen waren betroffen.

Das rasant wachsende chinesische Soziale Netzwerk TikTok hat diskriminierende Moderationsregeln eingeräumt, die in einem Bericht von Netzpolitik.org aufgedeckt worden waren. Die Plattform hatte demnach ihre Moderatoren angewiesen, Videos von Menschen mit Behinderungen zu markieren und in ihrer Reichweite zu begrenzen.

"Als Reaktion auf eine Zunahme von Mobbing in der App haben wir frühzeitig eine unbeholfene und zeitlich befristete Regelung umgesetzt", sagte ein Firmensprecher dem US-Portal The Verge. "Unsere Absicht war gut, wir haben aber einen falschen Ansatz gewählt." Die frühere Regelung sei inzwischen längst "zugunsten nuancierterer Anti-Mobbing-Verfahrensweisen und Schutzmaßnahmen innerhalb der App geändert" worden.

Leaked documents reveal how TikTok hid videos of people with disabilities.



Queer and fat users were also pushed out of view.



The Chinese company says the rules were meant to protect vulnerable users.



Our research:https://t.co/kDXUFclgyf pic.twitter.com/JmVPpZZSX8