vor 17 Min.

Til Schweiger dreht mit Hollywood-Legende Bruce Willis

Filmstar Til Schwieger dreht wieder in Hollywood. Der 55-Jährige steht bald mit Filmlegende Bruce Willis vor der Kamera - in ungewohnter Rolle.

Schauspieler Til Schweiger (55) dreht einen Actionfilm mit Superstar Bruce Willis (64). Er werde in knapp zwei Wochen für den Dreh in den US-Bundesstaat Louisiana fliegen.

In dem Film mit dem Titel "Run of the Hitman" spiele er nicht den Bösen, sondern den Guten, sagte er am Montag in Passau. "Eine Kampfmaschine." Dafür müsse er nun noch etwas trainieren. Aber er habe ja noch elf Tage Zeit bis Drehbeginn.

Actionfilm mit Bruce Willis: Til Schweiger von Drehbuch begeistert

Die Produzenten des Filmes hätten bei seiner amerikanischen Agentin angefragt. "Ich habe das Drehbuch gelesen, fand es super und habe Ja gesagt."

Schweiger stellte in Passau mit einer Reederei das Konzept für sein "Barefoot-Boat" vor. Das Ausflugsschiff soll ab 2020 zwischen Regensburg, Passau und dem österreichischen Linz auf Reisen gehen.

Bootfahren bedeute für ihn Freiheit, sagte der Schauspieler. In Berlin habe er ein altes Polizeiboot aus dem Jahr 1934 umgebaut. "Wenn wir mit Freunden aufs Boot gehen, ist der Alltagsstress weg, man ist sofort im Urlaub und fühlt sich frei." (dpa)

