"Tilo Neumann und das Universum" auf Vox: Infos zu Termin, Darsteller, Folgen und Besetzung

"Tilo Neumann und das Universum" läuft heute auf Vox. Hier verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos zur Serie.

"Tilo Neumann und das Universum" ist heute auch im Free-TV bei Vox zu sehen. Die Serie ist eine Produktion des Streaming-Dienstes TVNOW, wo sie bereits seit dem 22. April 2021 abgerufen werden kann. Mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle, erzählt die Dramedy die Geschichte eines gescheiterten Lehrers, dem das Universum einen Ausweg aus seiner hoffnungslosen Situation bietet.

Hier im Artikel erfahren Sie alles Wichtige zur Sendung - rund um Sendetermin, Sendezeiten, Handlung, Folgen sowie der Besetzung. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer, der Ihnen einen ersten Eindruck zur Serie bietet.

Tilo Neumann und das Universum: Termin und Sendezeiten heute

Wie der Sender bekannt gab, werden alle Folgen der ersten Staffel am 5. Juli 2021 auf Vox ausgestrahlt. Hier finden Sie die genauen Sendezeiten der einzelnen Folgen:

Folge Sendetermin Sendezeit Sender 1 5. Juli 2021 20.15 Uhr Vox 2 5. Juli 2021 20.40 Uhr Vox 3 5. Juli 2021 21.10 Uhr Vox 4 5. Juli 2021 21.45 Uhr Vox 5 5. Juli 2021 22.15 Uhr Vox 6 5. Juli 2021 22.45 Uhr Vox 7 5. Juli 2021 23.15 Uhr Vox 8 5. Juli 2021 23.45 Uhr Vox

Bis zu einem Monat nach der Ausstrahlung im TV können die einzelnen Folgen auch kostenlos als Wiederholung auf der Streamingplattform TVNOW angeschaut werden.

Wer die Serie zu einem späteren Zeitpunkt sehen möchte, der benötigt dazu eine Premium-Mitgliedschaft, welche je nach Features zwischen 4,99 Euro oder 7,99 Euro im Monat kostet. Neukunden haben außerdem die Möglichkeiten, den Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen.

"Tilo Neumann und das Universum": Das ist die Handlung der Serie

Bei Tilo Neumann läuft es gar nicht gut: Die Ehe des Lehrers ist zu Ende, seine Tochter meidet den Kontakt und auch in der Schule sind weder Schüler noch Kollegen auf seiner Seite. Als er nach einer langen Nacht allem ein Ende setzen möchte, nimmt sein Leben plötzlich eine Wendung. Was er zunächst für die Folgen seines Drogenrausches hält, stellt sich letztlich als etwas ganz anderes heraus: Das Universum spricht zu ihm und bietet ihm einen Deal an.

"Du hilfst anderen, dann helfe ich dir und bringe in deinem Leben wieder alles in Ordnung". Die Folgen des Deals sind für Tilo jedoch nicht einfach wegzustecken, denn von nun an muss er sich seiner Vergangenheit stellen und auch den unangenehmen Situationen des Lebens ins Auge blicken.

Folgen von "Tilo Neumann und das Universum"

Staffel 1 von "Tilo Neumann und das Universum" beinhaltet insgesamt acht Episoden á 30 Minuten. Das sind die Titel der einzelnen Folgen:

" Tilo Neumann " "Tick...tack" "Navigationen" "Dong" "Türen" " Schule " "Die Eine" "Das Universum "

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Tilo Neumann und das Universum"

Hier finden Sie die Besetzung des Haupt-Casts von "Tilo Neumann und das Universum" im Überblick:

Christoph Maria Herbst als Tilo Neumann

als Elena Uhlig als Stimme des Universums

als Stimme des Christina Gross als Jana Neumann

als Hannah Schiller als Alice Neumann

als Ronald Kukulies als Siggi

als Siggi Mirco Kreibich als Swen König

Karoline Bär als Eva Werner

als Eva Werner Hannes Hellmann als Wolfgang Neumann

Nicole Johannhanwahr-Balk als Ingeborg Debner-Nüll

Daniel Drewes als Rolf Schneider

Trailer zu "Tilo Neumann und das Universum"

Hier finden Sie einen Trailer zur Serie, um sich einen ersten Eindruck machen zu können:

(AZ)