vor 47 Min.

Tod bei Übernachtung: Siebenjähriger wurde offenbar erwürgt Panorama

Ein Siebenjähriger übernachtet bei einer Bekannten. Als die Eltern ihn abholen wollen, ist ihr Sohn tot. Er soll erwürgt worden sein.

Als die Eltern ihren Sohn von einer Bekannten abholen wollen, entdecken sie ihr lebloses Kind. Der sieben Jahre alte Junge war am Samstagmorgen vom eigenen Vater tot in einer Badewanne entdeckt worden. Er hatte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Würgemale am Hals und war mit hoher Wahrscheinlichkeit schon tot, als er in die Badewanne gelegt wurde.

Verbrechen in Künzelsau: 69-Jährige festgenommen

Der Junge hatte wie schon oft bei einer 69 Jahre alten Bekannten der Familie übernachtet. Als die Eltern ihn abholen wollten, machte zunächst niemand auf. Die Pflegeoma war nicht vor Ort. Mit Hilfe eines Nachbarn, der einen Schlüssel zum Haus besaß, kamen sie in das Einfamilienhaus und machten die furchtbare Entdeckung. Die 69-Jährige wurde am Samstagabend festgenommen. Am Sonntag kam sie in Untersuchungshaft.

Der Familie sei die Tat ein Rätsel, heißt es in Polizeikreisen. Das Verhältnis zur Pflegeoma war sehr herzlich. Das Kind übernachtete seit fünf Jahren immer mal wieder dort, ging gerne hin. Es bestand ein großes Vertrauensverhältnis. (dpa)

Themen Folgen