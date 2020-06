08:09 Uhr

Tom Jones wird 80 und will weiterhin auf der Bühne stehen

„Sex Bomb“? Nun ja, jedenfalls begeistert Tom Jones mit seinem Hüftschwung seit Jahrzehnten die Fans – und auch mit 80 ist noch lange nicht Schluss.

Von Anna Kabus

Von ihrer Herzensdame „Delilah“ haben in den vergangenen Jahrzehnten ja so einige Künstler gesungen. Aber keiner jauchzt ihren Namen so herzzerreißend im Dreivierteltakt wie er: Tom Jones. Am Sonntag wird die walisische Schlagerlegende 80 Jahre alt.

Dabei ist „Delilah“ nicht unumstritten – immerhin besingt Jones einen Mann, der aus Eifersucht tötet. Ein Ohrwurm ist der Song von 1968 aber allemal, genauso wie sein Hit „It’s not unusual“, mit dem er 1964 den Durchbruch schafft.

Mit "Sex Bomb" hat Tom Jones einen Welthit gelandet

Es folgen ausverkaufte Tourneen und sogar seine eigene TV-Show: In „This is Tom Jones“ musiziert er mit Größen wie Stevie Wonder und Cher. Der Arbeitersohn, der als Thomas Jones Woodward in der kleinen Bergarbeiterstadt Pontypridd in Südwales geboren wurde, gehört bald zu den bestbezahltesten Entertainern in Amerika. Der „Tiger“ – der Spitzname ist ein Überbleibsel seines früheren Pseudonyms „Tiger Tom“ – spielt in angesagten Nachtclubs in New York und in zahlreichen Casinos in Las Vegas. Seine engen Hosen und offenen Hemden, sein Hüftschwung und seine kräftige Bariton-Stimme lassen seine – überwiegend weiblichen – Fans verrückt spielen. Unzählige Herzen und Damen-Schlüpfer fliegen ihm zu. Doch dann ebbt sein Erfolg ab. Seine Alben floppen.

Aber Tom Jones wäre nicht Tom Jones, wenn er sich nicht immer wieder neu erfinden würde: 1988 gelingt ihm das Comeback mit einem Cover des Prince-Hits „Kiss“. Später folgt das Album „Reload“, auf dem zahlreiche namhafte Künstler wie Robbie Williams oder Simply Red vertreten sind. Diese Mischung kommt auch bei der jüngeren Generation gut an, der eingängige Song „Sex Bomb“ wird ein Welthit.

Tom Jones wird 80: Nächstes Jahr ist er auf Tour in Deutschland

Obwohl Jones immer wieder mit seinem Frauenheld-Image kokettierte, hielt die Ehe mit seiner Jugendliebe Melinda bis zu ihrem Tod im Jahr 2016. Einige Affären wurden ihm allerdings schon nachgesagt. 2008 räumte er ein, dass er der Vater eines unehelichen Sohnes ist.

Sein Brusthaar bedeckt der Entertainer mittlerweile seriös mit hochgeschlossenem Hemd und Anzug. Und Jones, den die Queen 2005 sogar zum Ritter schlug, entwickelte sich auch künstlerisch weiter: Für sein 2008 erschienenes Album „24 Hours“ schrieb er seine Songs zum ersten Mal selbst. Außerdem ist er wieder im Fernsehen zu sehen: In der Talentshow „The Voice UK“ ist er seit 2012 Gesangscoach.

Nur, weil Sir Tom Jones jetzt 80 wird, ist für ihn also noch lange nicht Schluss. 2002 sagte er, er habe mit dem Alter keine Probleme. Seine einzige Angst sei die vor dem Moment, in dem er nicht mehr auf der Bühne stehen und singen könne. Aber dieser Moment wird so schnell nicht kommen – schon im nächsten Jahr ist er wieder in Deutschland auf Tour.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen