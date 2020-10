vor 2 Min.

Tonio und Julia: Mut zu leben: TV-Termin, Handlung, Darsteller - Folge 10

Tonio & Julia läuft am 18.10.2020 mit Folge 10 im ZDF mit dem Titel "Mut zu leben". Mehr zu der vorerst letzten Folge der Fernsehserie lesen Sie hier in der Vorschau.

Von Elisa Jebelean

"Tonio & Julia " ist eine deutsche Fernsehfilmreihe und wird im ZDF ausgestrahlt. Folge 10 mit dem Titel "Mut zu leben" läuft am 18. Oktober und ist die vorerst letzte Folge der Reihe. Die Handlung dreht sich auch in "Mut zu leben" hauptsächlich um zwischenmenschliche Beziehungen und Schicksalschläge. Familientherapeutin Julia wird beruflich herausgefordert, ist aber privat hin- und hergerissen zwischen ihrem Freund Felix und Priester Tonio. Dieser fragt sich, ob er sein Priesteramt aufgeben soll.

TV-Termin, Darsteller, Übertragung im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos zu "Tonio und Julia: Mut zu leben".

"Tonio und Julia: Mut zu leben": TV-Termin und Übertragung im Stream in der ZDF-Mediathek

"Tonio & Julia: Mut zu leben" läuft am Sonntag 18. Oktober, um 20.15 Uhr im ZDF. Wer an diesem Termin keine Zeit hat, kann sich die Folge auch in der ZDF-Mediathek im Gratis-Stream ansehen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Folge dauert 88 Minuten. Das Drehbuch von "Nachtgestalten" stammt von Katja Kittendorf; Irina Popow hat Regie geführt.

Handlung von "Tonio & Julia: Mut zu leben"

In Folge 10 der Fernsehfilmreihe muss Julia Schindel ein tragisches Schicksal in ihrer Beratungsstelle miterleben: Marthe Fauser, die nach einer Fehlgeburt Hilfe bei Julia gesucht hat, hat ihr Kind nun erneut verloren. Das führt dazu, dass sie sich vollkommen abschottet - auch von ihrem Freund Alexander. Dieser hat nun große Angst, dass Marthe ihn verlässt. Beide verlassen sich in ihrem Schmerz auf Julia. Doch sie hat auch private Probleme, denn ihr Freund Felix ist wütend und verletzt, weil sich Tonio in die Beziehung der beiden eingemischt hat. Julia steht vor einer schwierigen Entscheidung.

Besetzung von "Tonio und Julia: Mut zu leben": Darsteller im Überblick

Oona Devi Liebich spielt Familientherapeutin Julia Schindel. Hier finden Sie die die Darsteller im Überblick:

Rolle Schauspieler Julia Schindel Oona Devi Liebich Tonio Niederegger Maximilian Grill Monika Schindel Charlotte Schwab Xaver Schindel Dietrich Adam Marthe Fauser Karoline Teska Alexander Heber Barnaby Metschurat Dr. Felix Born Nicholas Reinke Franz Niederegger Klaus Pohl Maja Fricke Géraldine Raths Brigitte Schmielau Sina Reiß Thorsten Kleinschmidt Oliver Clemens Max Schindel Leo Reisinger Yasin Al Sayed Ercan Öksüz Lexi Kleinschmidt Carolin Garnier Guido Bender Frederik Götz Katharina Vogt Ulrike Arnold Greta Kleinschmidt Falka Klare Emma Kleinschmidt Sofia König Küster Thorsten Krohn Frau Geiger Dunja Bengsch Frau Karstens Dascha von Waberer Schwester Hanna Sabine Menne

Kein Trailer zu "Tonio & Julia: Mut zu leben"

Es gibt keinen offiziellen Trailer zu "Tonio & Julia: Mut zu leben". In der ZDF-Mediathek können Sie die Folge allerdings streamen, um so herauszufinden, ob die Serie Ihnen gefallen könnte.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen