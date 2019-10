vor 25 Min.

Toter und Verletzte bei Explosion in Tschechien

Ein Mensch ist bei der Explosion gestorben, zwei Männer erlitten schwere Verbrennungen.

Bei einem Brand und einer Gasexplosion in einem Mehrfamilienhaus in Tschechien ist ein Mensch getötet worden. Zwei Männer erlitten schwere Verbrennungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie die Agentur CTK am Donnerstag berichtete.

Hat ein Brand die Explosion ausgelöst oder ungekehrt?

Sieben weitere Menschen wurden leichter verletzt. Das Haus in der Gemeinde Lenora, rund 50 Kilometer nordöstlich von Passau, drohte einzustürzen. Die Unglücksursache muss noch ermittelt werden. Unklar war, ob der Brand die Gasexplosion ausgelöst hatte oder ob es zuerst zu einer Explosion kam. (dpa)

Themen folgen