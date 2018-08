Touristin fällt von Kreuzfahrtschiff - nach zehn Stunden gerettet

vor 56 Min.

Die "Norwegian Star" war vom kroatischen Hafen Pula auf der Halbinsel Istrien am Samstagabend in Richtung Venedig ausgelaufen, als die Britin kurz vor Mitternacht über Bord ging.

Eine britische Touristin ist auf dem Weg von Istrien nach Venedig von einem norwegischen Kreuzfahrtschiff gefallen. Etwa zehn Stunden harrte sie im Meer aus.

Eine Urlauberin, die in der kroatischen Adria von einem norwegischen Kreuzfahrtschiff gefallen war, ist am Sonntag nach zehn Stunden aus dem Meer gerettet worden. Das berichtete das kroatische Innenministerium am Sonntag in Zagreb. Die "Norwegian Star" sei vom kroatischen Hafen Pula auf der Halbinsel Istrien am Samstagabend in Richtung Venedig ausgelaufen, als die Passagierin kurz vor Mitternacht über Bord ging.

Einsatzkräfte retten britische Touristin nach zehn Stunden aus Adria

Trotz intensiver Suche sei die 47-jährige Britin erst gegen 10 Uhr am Sonntag nur 1300 Meter von der Unglücksstelle entfernt entdeckt und von einem Schiff der Kriegsmarine unversehrt geborgen worden, teilte das Ministerium weiter mit. "Ich bin vom Schiff gefallen und war zehn Stunden im Meer", sagte die Britin dem kroatischen Fernsehsender HRT: "Diese wunderbaren Jungs haben mich gerettet". (dpa)

