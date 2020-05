vor 53 Min.

"Transformers 3": TV-Termin, Handlung, Besetzung, Trailer

Wann läuft der Science-Fiction-Film "Transformers 3" wieder mal im TV? Wir sagen es Ihnen. Außerdem lesen Sie hier alle Infos rund um Handlung und Schauspieler. Auch einen Trailer haben wir für Sie.

"Transformers 3": Wann ist der nächste TV-Termin?

ProSieben bringt den Blockbuster am Freitag, 5. Juni 2020, zur besten Sendezeit - um 20.15 Uhr.

Handlung: Worum geht es bei "Transformers 3"?

In "Transformers 2" war es Sam Witwicky, Ex-Agent Seymour Simmons und ihren Autobot-Verbündeten gelungen "The Fallen" aufzuhalten, der die Sonne für immer ausknipsen wollte. Einem jedoch gelang die Flucht: Optimus’ Erzfeind Megatron. Der will jetzt Rache üben und droht damit, die Welt ins Unglück zu stürzen. Das ungewöhnliche Mensch-Maschine-Team muss in einen weiteren Krieg gegen die niederträchtigen Decepticons ziehen, in dem auch der allesentscheidende Kampf gegen ein Alien-Raumschiff bevorsteht...

Besetzung von "Transformers 3": Welche Schauspieler sind im Cast?

In unserer Übersicht sehen Sie, welche Schauspieler in den Hauptrollen von "Transformers 3" mitspielen:

Rolle Schauspieler Sam Witwicky Shia LaBeouf Carly Spencer Rosie Huntington-Whiteley Lt. Col . William Lennox Josh Duhamel Sergeant Robert Epps Tyrese Gibson Seymour Simmons John Turturro Ron Witwicky Kevin Dunn Judy Witwicky Julie White Dylan Gould Patrick Dempsey Dutch Alan Tudyk

"Transformers 3": Der Trailer

Hier präsentieren wir Ihnen den deutschen Trailer zum Film "Transformers 3":

