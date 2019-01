10:45 Uhr

"Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen hat ein neues Tattoo

Kaum auf der Brücke des Traumschiffs angekommen, hat sich Florian Silbereisen schon ein neues Tattoo stechen lassen. Wie es aussieht.

Erst die Trennung von Helene Fischer und jetzt das: Florian Silbereisen wird der neue Kapitän des Traumschiffs. Um diesen neuen Lebensabschnitt einzuläuten, habe sich der 37-jährige Schlagersänger ein neues Tattoo stechen lassen. Das berichtet die Bild am Sonntag.

So sagt Silbereisen in einem Interview: "Mit dem 'Traumschiff' verändert sich mein ganzes Leben." Er freue sich riesig auf sein Debüt in der ZDF-Serie. Passend zur neuen Rolle soll er sich auch gleich ein neues Körperkunstwerk zugelegt haben. An seinem linken Unterarm ist jetzt ein großer schwarz-weißer Kompass mit einer Karte seiner Heimat Unterfranken. "Als Kapitän darf ich nun völlig neue Ziele ansteuern, mit einem Tattoo-Kompass auf dem Arm", sagte er der Bild am Sonntag zum neuen Motiv auf seiner Haut.

Nach der Trennung von Helene Fischer: Silbereisen wird Kapitän des Traumschiffs

Doch Silbereisen begeistert noch nicht alle als neuer Kapitän. Viele werfen ihm mangelnde Erfahrung für die Rolle vor, die überhaupt eine Nummer zu groß für ihn sei. Auf die Kritik angesprochen, reagiert der Sänger und Schauspieler gelassen: "Ich weiß, was ich kann. Für diese Aufmerksamkeit hätte ein Diplom-Schauspieler vermutlich kaum sorgen können."

Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass Florian Silbereisen Sascha Hehn als Kapitän der "MS Amadea" beerbt. Das ZDF ist überzeugt vom 37-Jährigen. Am Freitag schaffte der Sender Klarheit darüber, wem es die Kommandobrücke des legendären TV-Dampfers anvertrauen will. Silbereisen sei einer der interessantesten und beliebtesten Entertainer der jüngeren Generation, erklärt die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel. Er setze die von Produzent Wolfgang Rademann begründete Tradition fort, "Fiktion und Entertainment auf dem Schiff zusammenzuführen". Rademann, der das Format erfunden hatte, ist im Jahr 2016 gestorben.

"Das Traumschiff": Kritik von Heide Keller an Silbereisen

Aber wie es so ist: Kaum auf der Kommandobrücke, weht ihm auch schon etwas Wind ins Gesicht. Schauspielerin Heide Keller (79), jahrzehntelang als Chefhostess Beatrice auf dem "Traumschiff" unterwegs, hält ihn etwa für eine Fehlbesetzung. "Mit dem "Traumschiff"-Kapitän verbindet man nicht einen fröhlichen Jungen, der mit guter Laune zu Musik auf der Bühne rumhüpft", erläutert sie.

Der Kapitän auf dem "Traumschiff" sei kein netter Unterhalter. "Das ist ein Mann, dem man auch bei Sturm und Katastrophen sein Leben anvertraut", sagt die Schauspielerin. Silbereisen fällt für sie offenkundig nicht in dieses Rollenprofil. Das ZDF kommentierte die Kritik nicht.

Moderator und Schauspieler Harald Schmidt (61), der in der Serie den Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle spielt, dagegen freut sich bereits auf seinen neuen Chef. Er lässt knapp ausrichten: "Ich gratuliere allen Beteiligten zu dieser Entscheidung." (AZ/dpa)

