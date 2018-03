"Traumschiff"-Kapitän Siegfried Rauch starb an Herzversagen

18:48 Uhr

Siegfried Rauch stand noch bis ins hohe Alter bei "Der Bergdoktor" vor der Kamera. Nun ist der 85-jährige "Traumschiff"-Kapitän an Herzversagen gestorben.

Der Schauspieler Siegfried Rauch, bekannt durch die Serie "Das Traumschiff", ist nach Angaben seines Managers Michael Jodl an Herzversagen gestorben. Das habe die Obduktion des Leichnams ergeben. Der 85-Jährige sei am Sonntag in seinem Wohnort Obersöchering südlich von München zusammengesackt und anschließend eine Treppe hinabgefallen. Der Sturz sei nicht todesursächlich gewesen. Zuvor hatten auch das ZDF sowie die Bild-Zeitung unter Berufung auf Radio Oberland den Tod Rauchs gemeldet.

Seine Rolle als Jakob Paulsen, Kapitän des berühmten "Traumschiffs", hatte den 85-jährigen gebürtigen Landsberger bekannt gemacht: 14 Jahre lang, von 1999 bis 2013, war Siegfried Rauch das Gesicht des "Traumschiffs" im ZDF.

Zu seinen erfolgreichsten Kinorollen gehörte 1970 auch die des Hauptmann Oskar Steiger in "Patton – Rebell in Uniform", der mit sieben Oscars ausgezeichnet wurde. 1971 folgte schließlich an der Seite von Steve McQueen seine Rolle als Rennfahrer Erich Stahler in "Le Mans", mit der ihm der schauspielerische Durchbruch gelang. Steve McQueen, mit dem Rauch eine enge Freundschaft verband, wurde sogar Taufpate seines ersten Sohnes.

Zuletzt stand er bis ins hohe Alter als Dr. Roman Melchinger für den "Bergdoktor" vor der Kamera. Siegfried Rauch wurde erst vor drei Jahren zum beliebtesten Schauspieler und zum beliebtesten TV-Arzt in Deutschland gewählt. Insgesamt spielte Rauch bis heute in über 500 Filmen und Serien mit.

Siegfried Rauch suchte sich selbst einen Platz auf dem Friedhof

Seine Fans schienen an Rauch seine sanfte und bodenständige Art zu lieben - manche nannten ihn auch pragmatisch. Der Schauspieler glaubte an das Schicksal und, dass es da "irgendetwas zwischen Himmel und Erde" gebe, "was wir nicht so ganz begreifen können", war für ihn ausgemacht. Überraschen lassen wollte er sich aber nicht von diesen Kräften und suchte sich daher schon vor vielen Jahren einen schönen Platz auf dem Friedhof aus – mit Alpenblick. (AZ/dpa)

