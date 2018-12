vor 52 Min.

Trennung von Florian Silbereisen: Helene Fischer liebt jetzt ihren Tänzer Panorama

Trennung bei Helene Fischer und Florian Silbereisen: Die beiden Schlager-Stars sind nicht mehr zusammen. Wer der neue Freund von Helene Fischer ist.

Die Schlagerwelt hatte so lange auf eine Hochzeit gewartet - doch stattdessen gaben die Managements von Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) jetzt die Trennung der beiden bekannt.

Helene Fischer bestätigte außerdem in einem Facebook-Post, dass sie bereits einen neuen Partner hat. "Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen." Umso berührender sei für sie nun zu sehen, mit welcher Größe Florian Silbereisen damit umgehe.

Außerdem schrieb die Sängerin, Florian Silbereisen und sie seien "schon eine Weile getrennt, wir haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen und das braucht Zeit, denn auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach 10 Jahren bedeutungslos hin".

Ihr Lieben, heute wende ich mich mit sehr persönlichen Zeilen an euch, die mir aber sehr wichtig sind hier nieder zu... Gepostet von Helene Fischer am Mittwoch, 19. Dezember 2018

Neuer Freund: Helene Fischer ist mit ihrem Tänzer Thomas Seitel zusammen

Auch Florian Silbereisen schrieb auf seiner Facebook-Seite über die Trennung von Helene Fischer. Dabei verriet er auch den Namen ihres neuen Partners: "Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche." Thomas Seitel ist Tänzer und Luftakrobat und gehört zu Helene Fischers Tour-Crew. Im vergangenen Jahr spielte Helene Fischer mehr als 70 Konzerte, bei denen Seitel mit von der Partie war. Er sichert Helene Fischer unter anderem bei waghalsigen Akrobatik-Einlagen.

Neben seiner Karriere als Akrobat arbeitet Seitel auch als Model und ist in der Model-Kartei von McFit zu finden. Dort ist unter anderem zu lesen, dass der 40-fache Landesmeister im Turnen international als Luft- und Stelzenakrobat gefragt sei. Vor Helene Fischer war er mit einer Fotografin zusammen.

AkrobatThomas Seitel steht mit kuriosen Rekord im Guinness Buch

Gerüchte, dass zwischen Helene Fischer und dem Tänzer mehr sein könnte als ein Arbeitverhältnis, gibt es schon länger. In einem Interview Ende Oktober antwortete Thomas Seitel auf die Frage, ob Silbereisen nicht manchmal eifersüchtig sei: „Nein, also das Ganze ist natürlich ein Arbeitsverhältnis, was wir da haben. Und natürlich muss sie mir nahe kommen in der Luft, denn sie möchte ja nicht, dass sie fällt. Und ich auch nicht.“

Thomas Seitel steht übrigens mit einem kuriosen Rekord im Guinness-Buch der Rekorde, wie die Bild-Zeitung berichtet: Er zogt 2008 in einer TV-Show 82 Unterhosen in fünf Minuten übereinander - so viele schaffte vorher noch keiner.

Hallo, Ihr Lieben, in den letzten zehn Jahren habe ich mich nur ganz selten zu meinem Privatleben geäußert. Es gibt im... Gepostet von Florian Silbereisen am Mittwoch, 19. Dezember 2018

Helene Fischer und Florian Silbereisen waren zehn Jahre lang ein Paar, immer wieder gab es Hochzeits- und Babygerüchte, die sich jedoch nie bestätigten. „Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt“, zitiert die Bunte den 37-Jährigen.

Helene Fischer, in Sibirien geboren, ist Deutschlands bekannteste Schlagersängerin. Sie war vier Jahre alt, als sie mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester von Krasnojarsk nach Wöllnstein (Rheinland-Pfalz) aussiedelte. In Wörrstadt ging sie auf die Realschule und besuchte Theater-AGs und Musicalkurse. Danach machte sie drei Jahre lang eine Ausbildung an der Stage & Musical School in Frankfurt am Main, die sie mit der Bühnenreifeprüfung als staatlich anerkannte Musicaldarstellerin beendete. In dieser Zeit erhielt die Sängerin bereits erste Engagements, zum Beispiel am Staatstheater Darmstadt in der Rocky Horror Show sowie im Volkstheater Frankfurt in der Schlagerrevue Fifty-Fifty und dem Musical Anatevka.

Aus und vorbei: Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt

Florian Silbereisen trägt ein Helene-Fischer-Tattoo auf seinem Oberarm. Bild: Andreas Lander, dpa (Archiv)

Ihr erstes Album brachte Helene Fischer 2006 heraus. Es trug den Titel "Von hier bis unendlich". In den vergangenen Jahren räumte sie zahlreiche Preise ab, darunter ein Bambi und die Goldene Kamera. Gleich mehrmals gewann sie den Echo Pop, die Krone der Volksmusik und die Goldene Henne. Inzwischen zählt die Entertainerin zu den erfolgreichsten Schlagersängern Deutschlands. Erfolgreich dürfte die attraktive Blondine aber nicht nur wegen ihres musikalischen Talents sein, sondern auch wegen ihrer akrobatischen Show-Einlagen und ihrer heißen Outfits.

Kennengelernt hatten sich Helene Fischer und Florian Silbereisen 2005 bei der TV-Show "Hochzeit der Volksmusik", wo sie gemeinsam auftraten. Während ihrer Beziehung ließ sich Sänger und TV-Moderator Silbereisen sogar ein Helene-Fischer-Tattoo stechen. (AZ, dpa)

Lesen Sie auch, wie das Netz auf die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen reagiert.

10 Bilder Alles aus: So schön waren Helene Fischer und Florian Silbereisen zusammen Bild: Andreas Lander, dpa (Archiv)

Themen Folgen