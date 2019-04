13:23 Uhr

Twitter bringt 40 neue "Avengers"-Emojis

"Avengers: Endgame": Am 24. April kommt der Film in die deutschen Kinos. Twitter bringt dazu eine große Auswahl an Marvel-Superhelden - als Emojis.

Fast wäre es im aktuellen Game-of-Thrones-Hype untergegangen: Millionen Menschen warten fast genauso gespannt auf die letzte Ausgabe einer anderen langen Serie, die schon bald zu sehen sein wird: Die Rede ist vom Avengers-Kinofilm „Endgame“. Twitter feiert das Ereignis mit 40 neuen Emojis. Fast alle Superhelden aus dem Marvel-Universum sind dabei - sogar diejenigen, die vom Superschurken der Story, dem titanischen Massenmörder Thanos, bereits zu ihren Ahnen geschickt worden sind.

Discover all 40 of the Marvel Studios’ #AvengersEndgame Twitter emojis by @100Soft! pic.twitter.com/c4EDgRkDJd — Marvel Studios (@MarvelStudios) 16. April 2019

Marvel greift bei Avengers-Emojis tief in seine Superhelden-Kiste

Twitter und die Disney-Tochter Marvel Studios arbeiteten bei der Entwicklung der neuen Emojis mit dem Pop-Künstler Truck Torrence zusammen. Torrence ist ein bedeutender Vertreter der ursprünglich aus Japan stammenden "Niedlichkeits"-Stilrichtung "kawaii". Auch für "Star Wars" ist Torrence schon als Emoji-Entwickler tätig gewesen. Er arbeitet unter seiner eigenen Marke "100% Soft".

Das Studio hat in der aktuellen Kooperation mit Twitter kaum einen der üblichen Verdächtigen ausgelassen - die Reihe der Superhelden-Emojis reicht von Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow über Thor bis zu Hawkeye. Selbstverständlich sind auch Black Panther, Captain Marvel und Thanos höchstpersönlich dabei. Korg und Miek, die nach Auffassung von Experten besten Charaktere aus "Thor: Ragnarok", gehören ebenfalls zu den neuen Twitter-Emojis.

So lassen sich die Twitter-Avengers-Emojis für "Endgame" nutzen

Die neuen Twitter-Emojis zum Avengers-Kinofilm "Endgame" lassen sich ab sofort in den Twitter-Post einfügen. Das Emoji erscheint, sobald ein Held mit einem Hashtag getwittert wird - also zum Beispiel #hulk oder #thor. Dann erhält der Charakter hinter seinem Namen sein eigenes Symbol.

Twitter-Emojis für "Endgame": Marvels "The Avengers" läuft schon seit 2012

"The Avengers" ist ein US-amerikanischer Action- und Science-Fiction-Spielfilm, der als Comicverfilmung auf dem Superheldenteam "The Avengers" (früher: "Die Rächer") des Verlages Marvel basiert. Regisseure von "Endgame" sind Joe Russo und Anthony Russo, Hauptrollen spielen Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner und Robert Downey Jr. In den USA und in Deutschland liegt der Verleih bei Walt Disney Pictures. Der Film läuft sowohl in 2D als auch in konvertiertem 3D. (AZ)

