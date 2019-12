14:03 Uhr

US-Firma verteilt zehn Millionen Dollar Weihnachtsgeld

Der Chef einer amerikanischen Immobilienfirma gibt seinen Mitarbeitern zehn Millionen Weihnachtsgeld. Wie er diesen Schritt begründet.

Die Mitarbeiter der Immobilienfirma St. John Properties dachten wohl, es sei eine ganz normale Weihnachtsfeier. Bis Gründer Edward St. John eine große Überraschung ankündigte, denn: Die Firma, ansässig in Baltimore, Maryland, hat ihr Ziel erreicht und in acht Staaten insgesamt 20 Millionen Quadratmeter bebaut. "Jeder von euch hat zu diesem Erfolg beigetragen", wandte Edward St. John sich an seine 198 Mitarbeiter. "Und dafür bekommt ihr alle einen Bonus - in Höhe von zehn Millionen Dollar."

Jeder St. John-Mitarbeiter erhält im Schnitt 50 000 Dollar

Dann forderte der Firmengründer seine Mitarbeiter auf, Umschläge zu öffnen, die diese in den Händen hielten. Darin: der genaue Betrag, den jeder Einzelne als Weihnachtsgeld erhält. Bei einigen Mitarbeitern flossen bereits in diesem Moment die Tränen. Im Durchschnitt erhält jeder Mitarbeiter 50.000 Dollar, das sind ungefähr 45.000 Euro. Wie viel jeder Einzelne bekommt, hängt von der Position und der Zeit im Unternehmen ab. "Was da passiert ist, war magisch und lebensverändernd", sagte eine Angestellte.

Edward St. John begründete diesen großen Weihnachts-Bonus folgendermaßen: "Ohne das Team sind wir nichts, gar nichts." Am Ende sei er auch zu Tränen gerührt gewesen. (lekkü)

