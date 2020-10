vor 41 Min.

Und jetzt: Die Muppets - Start bei Disney+, Folgen, Handlung, Trailer

Disney+ bringt demnächst "Und jetzt: Die Muppets" an den Start. Zu welchem Termin genau? Folgen die Episoden einer Handlung? Gibt es einen Trailer? Hier erfahren Sie es.

"Und jetzt: Die Muppets": Disney+ erweckt die Chaos-Truppe in einer Art digitaler "Version 4.0" zu neuem Leben - mit einer eigenen Streaming-Show. Wir informieren Sie über den Start der Serie, die Handlung und die Folgen. Gibt es auch einen Trailer? Lesen Sie weiter.

"Und jetzt: "Die Muppets" - wann ist bei Disney+ der Start?

Disney+ hat den Start von "Und jetzt: Die Muppets" für Freitag, 6. November 2020, angekündigt.

Die Handlung von "Und jetzt: Die Muppets": Worum dreht es sich bei der Serie?

Kenner der Muppets werden überrascht sein: Es gibt tatsächlich so etwas wie eine Handlung. Scooter möchte nämlich unbedingt die Lieferfristen für die nagelneue Muppets-Streaming-Serie einhalten, und dabei ist ihm die Chaos-Bande der üblichen Verdächtigen ständig im Weg. Er muss Ablenkungen, Hindernisse und Komplikationen überwinden.

Die Show als solche hat es in sich. Miss Piggy wird zum Lifestyle-Guru. Dr. Bunsenbrenner und sein Helfershelfer Beaker forschen nicht nur in den Muppet Labs, sondern bringen die Wissenschaft auch in Feldversuchen auf die Straße. Der schwedische Koch kämpft in Økey Døkey Køøkin gegen starke Herausforderer. Pepe die Riesengarnele spielt den Moderator in einem unvorhersehbaren (weil soeben erst erfundenen) Format namens "Pepes Unglaubliche Spielshow".

Auch Promis treten ins Bild: Die Muppets begrüßen in jeder Folge einen berühmten Gast, den sie interviewen.

Jetzt muss Scooter also alles rechtzeitig fertig produzieren. Ob er es wohl schaffen wird?

Welche Folgen gibt es bei "Und jetzt: Die Muppets"?

Im Moment sind sechs Folgen geplant, von denen wir bisher nur die englischen Titel kennen:

"Due Date"

"Fever Pitch"

"Getting Testy"

"Sleep Mode"

"The I.T. Factor"

"Socialized"

"Und jetzt: Die Muppets" - Der Trailer

