Unfall am Bodensee: mindestens 16 Verletzte Panorama

Ein Zug rammte im Bodenseekreis am Montagmorgen einen Lkw, der an den Gleisen rangierte. Mindestens 14 Fahrgäste und die beiden Fahrer wurden leicht verletzt.

Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen in Sipplingen (Bodenseekreis) sind nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Reisende verletzt worden. Die Polizei sprach von mindestens 16 Verletzten. Nach Polizeiangaben rangierte ein Lastwagen am Montagmorgen an einem Bahnübergang und geriet dabei mit seinem Auflieger auf die Gleise. Ein mit etwa 100 Menschen besetzter Interregio-Express der Bodenseegürtelbahn habe nicht mehr rechtzeitig halten können und den Auflieger gerammt. Der Fahrer des Triebwagens, der Lkw-Fahrer sowie weitere Fahrgäste der Bahn seien mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Vier Passagiere lehnten laut Polizei eine Behandlung im Krankenhaus ab.

Lkw-Fahrer landete beim Wenden auf den Gleisen

Wie es von der Deutschen Bahn hieß, war der Zug von Friedrichshafen in Richtung Singen unterwegs. Die Bahnstrecke wurde nach dem Unfall zunächst gesperrt. Der Zug soll im Frontteil beschädigt und nicht mehr fahrbereit sein. Er sollte in einen nahen Bahnhof geschleppt werden. Der Laster sowie dessen Ladung müsse geborgen werden, wie es von der Polizei hieß.

Der 51 Jahre alte Fahrer des Lasters sei in die Straße gefahren um zu wenden, da auf seiner Strecke wegen einer Baustelle gesperrt war. Auf der Strecke verkehren täglich 50 Züge in beide Richtungen, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Der Schaden könnte im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen, sagte ein Polizeisprecher mit Verweis auf Bahnangaben.

An Bahnübergängen kommt es im Südwesten immer wieder zu Unfällen mit oftmals schwerwiegenden Folgen. So starb in Waibstadt beispielsweise 2017 ein 53 Jahre alter Autofahrer, nachdem sein Wagen auf einem Bahnübergang mit einer S-Bahn kollidiert war. Im Jahr zuvor war ein Lastwagen mit einer Regionalbahn an einem Bahnübergang am Seegartenhof bei Königsbronn zusammengeprallt. Bei dem Zusammenstoß kam damals der Lastwagenfahrer ums Leben. (dpa/lsw)

