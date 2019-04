"Unglaubwürdiges Finale": Die Kritik zum Bremen-Tatort heute

Im Alter von 64 Jahren ist der Produzent Steve Golin gestorben. Er war an der Produktion von Filmen wie "The Revenant", "Spotlight" oder "Babel" beteiligt.

Nach einer bissigen Kritik gegen die "About You Awards" und Komikerin Enissa Amani muss sich die Journalistin Anja Rützel mit einem Shitstorm herumschlagen.

TV-Serie

Halbnackte Helden: Vor 30 Jahren startete die Kult-Serie "Baywatch"

Vor 30 Jahren, am 23. April 1989, startete in den USA mit "Baywatch" eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Sie wurde schnell auch in Deutschland Kult.