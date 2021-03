vor 16 Min.

Unter anderen Umständen - Für immer und ewig heute im ZDF: TV-Termin (1.3.21), Schauspieler, Handlung

Das ZDF strahlt heute am 1.3.2021 den Krimi "Unter anderen Umständen - Für immer und ewig" aus. Wie ist die Handlung der Folge? Welche Darsteller sind im Cast? Wann ist die TV-Ausstrahlung genau?

Der Krimi "Unter anderen Umständen - Für immer und ewig" ist heute im ZDF zu sehen. Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind mit dabei? Wie geht die Handlung? Wir verraten es Ihnen.

"Unter anderen Umständen - Für immer und ewig" heute am 1.3.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

Gute Nachricht für alle Fans der Serie "Unter anderen Umständen": Das ZDF strahlt heute Abend eine neue Folge aus. Sie trägt den Namen "Für immer und ewig" und startet um 20.15 Uhr. Krimifans können sich auf 89 spannende Minuten freuen. Besonders Ungeduldige finden "Unter anderen Umständen - Für immer und ewig" bereits ab sofort als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Unter anderen Umständen - Für immer und ewig"

Bei ihrem neusten Fall muss sich Jana Winter in die Welt der Segler begeben: Eine Frau ist mit einem roten Seil, das typischerweise beim Segeln genutzt wird, erdrosselt worden. Und das in ihrem eigenen Zuhause. Schnell findet das Ermittlerteam Parallelen zu einem Fall aus der Vergangenheit: Jan Littkovski, ein ehemaliger Bootsbauer, soll vor vielen Jahren eine Frau auf dieselbe Art und Weise attackiert haben. Zum jetzigen Tatzeitpunkt hatte er gerade Freigang, die Wohnung seiner Verlobten Doreen Hahn befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu der des Opfers. Ist der Fall schnell gelöst?

So ganz eindeutig scheint es dann doch nicht zu sein. Einerseits gibt Hahn ihrem Liebsten ein Alibi. Andererseits stand der ohnehin kurz vor der Haftentlassung. Wieso sollte er so kurz vor der Freiheit diese wieder gefährden?

Eine Spur führt die Ermittler zu einer Brieffreundin Littkovskis. Als Jana Winter und ihr Team die junge Frau aufsuchen, zeigt die ihnen herzzerreißende Schriftwechsel mit dem Häftling. Kann so ein Mensch noch einmal so derart straffällig geworden sein? Die beiden Frauen verstricken sich immer mehr in Widersprüche. Wissen sie mehr über den Mord an der jungen Frau als sie angeben?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Unter anderen Umständen - Für immer und ewig“ mit?

Jana Winter - Natalia Wörner

- Matthias Hamm - Ralph Herforth

- Arne Brauner - Martin Brambach

- Alwa Sörensen - Lisa Werlinder

- Dr. Bernd Fabian - Hansjürgen Hürrig

- Leo Winter - Jacob-Lee Seeliger

- Doreen Hahn - Bettina Stucky

- Jan Littkovski - Karsten Antonio Mielke

- Christian Neumann - Maik Solbach

- Marlene Hausmann - Anke Sevenich

- Roland Kirch - Bernd Birkhahn

- Ansgar Helm - Andy Gätjen

Robert Brecht - Tobias J. Lehmann

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen