Macht sich Mallorca zu locker?

Plus Selbst am „Ballermann“ öffnen die Partylokale wieder. Doch zugleich gibt es erste Fälle der indischen Coronavirus-Mutation auf der Ferieninsel.

Von Ralph Schulze

Die von der Weltgesundheitsorganisation als „besorgniserregend“ eingestufte indische Coronavirus-Mutation B.1.617 ist erstmals auch auf Mallorca festgestellt worden. Bei routinemäßigen Analysestichproben auf der Urlaubsinsel wurde sie in wenigstens acht Fällen nachgewiesen. Diese stehen miteinander in Verbindung, sagte Mallorcas Chefvirologe Javier Arranz. Insgesamt drei Familien seien betroffen, alle seien in Quarantäne, den Patienten gehe es gut. Ob auch Urlauber unter den Infizierten sind, wurde noch nicht bekannt.

