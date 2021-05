Urlaubsreisen

16:54 Uhr

Che bello! Wo Sommerurlaub in Italien möglich ist

Plus Italien lockert Schritt für Schritt seine Corona-Einschränkungen. In den meisten Regionen ist auch wieder Urlaub möglich. Mancherorts gibt es verrückte Ideen.

Philipp Aukenthaler hat am Telefon eine Stimme, die das neue Glück von ganz alleine beschreibt. Der Ton ist heiter, so freundlich und disponibel hat man Hotelbetreiber schon länger nicht mehr erlebt, wenn man als Journalist im vergangenen, von der Pandemie geprägten Jahr Auskünfte zur Lage in Südtirol bekommen wollte. „Die Lage ist bestens“, versichert Aukenthaler. „Die Grundstimmung ist sehr sehr positiv“, sagt der Inhaber des Hotel Aurora in Meran. Nicht nur besteht seit dem Wochenende keine Quarantänepflicht mehr für Touristen, die aus der EU nach Italien kommen. Zu Wochenbeginn beschloss die Regierung in Rom zudem einen Kalender für weitreichende Öffnungen nach Teil-Lockdown und monatelangen Einschränkungen.

Themen folgen