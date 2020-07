vor 16 Min.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2": Release, Gameplay, Trailer

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" soll noch dieses Jahr erscheinen. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Release, Gameplay und Trailer.

Von Tanja Schauer

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" soll noch 2020 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Damit soll es in die Fußstapfen des Vampierspiel-Klassikers von 2004 treten.

Wann ist das Release-Datum für "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2"? Gibt es bereits Infos zum Gameplay? Lesen Sie hier die Antworten. Außerdem sehen Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Release: Wann erscheint "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2"?

Eigentlich hätte "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" bereits Anfang des Jahres in den Handel kommen sollen. Diesen Termin konnten die Spielemacher jedoch nicht einhalten. Zwar wurde das Entwicklerteam im Laufe des vergangenen Jahres vergrößert, jedoch reichte auch dies nicht aus, um den Fans zum geplanten Release-Datum die erwartete Qualität zu liefern.

Daher wurde der Releasetermin auf unbestimmte Zeit verschoben. Laut Entwickler Brian Mitsoda soll "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" jedoch nach wie vor im Jahr 2020 erscheinen.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2": Gameplay, Story und weitere Infos

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" spielt in Seattle. Bei einem Überfall am Pioneer Square wird unsere Hauptfigur zum Blutsauger. Im Laufe des Spiels soll herausgefunden werden, wer den Überfall verübte und welche Verschwörungen in der Unterwelt Seattles geschmiedet werden.

In verschiedenen Hubs der Spielwelt können versteckte Quests aufgestöbert werden. Der Charakter wird in der Ego-Perspektive gesteuert und ist auf Nahkampf, Schusswaffen und Diebeskunst spezialisiert.

Als Neuerung können sich Fans auf das Resonanz-System freuen: Je nach Stimmung, zum Beispiel Angst oder Wut, hat das Blut der Nebencharaktere einen anderen Geschmack. Wenn gezielt Geschmäcker ausgewählt werden, können wertvolle passive Boni freigeschalten werden.

Trailer von "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2"

Hier sehen Sie den offiziellen Trailer zu "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2":

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen