19:22 Uhr

Vanessa Mai nach schwerem Unfall aus Klinik entlassen Panorama

Schlagersängerin Vanessa Mai ist nach ihrem schweren Bühnenunfall aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder zuhause.

Die Sängerin Vanessa Mai hatte sich am Samstag bei einer Hebefigur mit einem Tänzer während einer Bühnenprobe in Rostock an der Wirbelsäule verletzt.

Mai wurde ins Krankenhaus gebracht und muss nun eine Halskrause tragen, wie ein Sprecher der 25-Jährigen am Sonntag bestätigte.

Das für Samstagabend geplante Konzert von Vanessa Mai in Rostock wurde kurzfristig abgesagt und auch alle Termine für die kommende Woche. "Regenbogen Live 2018" ist die zweite eigene Tournee des Schlagerstars, die erst am Donnerstag begonnen hatte. Für die Tour hatte sie erst kürzlich ihre Inhalte auf Instagram gelöscht. Gegenüber Bunte gab die Sängerin an, sie wolle sich mit "Regenbogen Live 2018" neu erfinden. Regelmäßig promotet sie die Live-Tour auch auf Instagram.

Sängerin spricht von "extremer Schmerzattacke"

Die Sängerin selbst meldete sich am Dienstagnachmittag auf Facebook zu Wort und berichtete, dass sie nun wieder zuhause sei. "Nach der ersten Diagnose der Ärzte verstehe ich nun noch viel mehr, warum es zu dieser extremen Schmerzattacke und dem Blackout kam", schrieb sie - und betonte: "Was passiert ist, ist allein meine Schuld. Wir alle sollten viel öfter auf die Signale unseres Körpers hören, denn die kann niemand anders hören!"

Ihr sei aber auch klar geworden, so Vanessa Mai: "Tanzen ist für mich nicht bloß irgendein Stilmittel auf der Bühne, um ...euch zu gefallen. Ich weiß, dass wir auch so tolle Abende miteinander verbringen können, denn unser MAITEAM hält immer zusammen und ist einzigartig! Aber Tanzen ist mein Leben, meine Leidenschaft. Und niemand von uns sollte jemals das unterdrücken oder unterlassen, was er liebt!"

Vanessa Mai nach Unfall: Es war alleine meine Schuld

Sie habe nun "schmerzhaft lernen müssen". Mit Hilfe von Spezialisten arbeite sie bereits konzentriert daran, "im wahrsten Sinne gestärkter als zuvor wieder auf der Bühne stehen zu können."

Vanessa Mai ist eine der bekanntesten Schlagersängerinnen dieser Tage. Ursprünglich Mitglied der Band "Wolkenfrei", bastelte sie nach dem Ende der Band zielstrebig an ihrer Solokarriere, die mit den Titeln „Wolke 7“ und „Wachgeküsst“ im Jahr 2015 Fahrt aufnahm.

Die erfolgreiche Schlagersängerin, die aus Backnang bei Stuttgart kommt, wurde unter anderem durch ihre Teilnahme bei "Let's Dance" 2017 bekannt, dort belegte sie gemeinsam mit Christian Polanc den zweiten Platz. Außerdem war Mai Jury-Mitglied bei "Deutschland sucht den Superstar". (AZ)

10 Bilder Das ist Sängerin Vanessa Mai Bild: Wolfram Kastl

Themen Folgen