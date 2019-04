18:02 Uhr

Viele deutsche Opfer bei Busunglück – Spekulationen um Unfallursache

Bei einer Busfahrt zum Abendessen auf Madeira sind am Mittwochabend 29 Menschen getötet worden - wohl vor allem Deutsche. Außenminister Maas reist mit Ärzten dorthin.

Bei einem schweren Busunglück auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira sind am frühen Mittwochabend mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. 27 weitere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Bei den Todesopfern - 12 Männern und 17 Frauen - soll es sich um deutsche Touristen handeln. Das sagte der zuständige Bürgermeister Filipe Sousa dem portugiesischen Sender RTP3.

Nach dem schweren Busunglück reist Außenminister Heiko Maas noch am Donnerstag auf die portugiesische Atlantikinsel. Er werde von Ärzten, Psychologen und Konsularbeamten des Auswärtigen Amtes begleitet, sagte Maas kurz vor dem Abflug in Berlin. Er wolle auf Madeira mit Betroffenen sprechen und den Hilfskräften für ihren Einsatz danken. Die Bundesregierung prüft den Einsatz eines Rettungsflugzeugs der Luftwaffe zur schnellen Hilfe für verletzte Deutsche.

Woher die deutschen Touristen stammen, dazu machte das Auswärtige Amt aus Datenschutzgründen keine Angaben. Auch über die Zahl der ums Leben gekommenen Deutschen sagte die Bundesregierung nichts. Kanzleramtschef Helge Braun begründete das damit, dass zunächst die Angehörigen informiert würden. "Die Bundesregierung unternimmt nun alles, um dafür zu sorgen, dass schnell Gewissheit für die Angehörigen herrscht", sagte er vor Journalisten in Berlin. Es sei "eine Reisegruppe von vorwiegend deutschen Urlaubern" betroffen.

Die Nachrichtenagentur Lusa berichtete von insgesamt 51 Passagieren an Bord.

Die Zeitung Observador berichtete von insgesamt 57 Menschen an Bord. 27 von ihnen seien unterschiedlich schwer verletzt worden und entweder vor Ort behandelt oder in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Funchal gebracht worden. Laut portugiesischen Medienberichten haben die Rettungskräfte ihren Einsatz mittlerweile beendet. Das Wrack des Reisebusses sei um kurz nach 5 Uhr Ortszeit vom Unglücksort geräumt worden.

Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa bekundete der Bundesregierung sein Beileid und sagte: "Mir wurde gesagt, dass es alles Deutsche sind." In einer Nachricht an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schreibt er: "In diesem Moment sind Portugal und Deutschland im gemeinsamen Schmerz vereint." Eigentlich wollte der Staatschef gleich an die Unglücksstelle eilen, doch dann entschied er sich gegen einen Flug nach Madeira.

Die Militärflugzeuge sollen für mögliche Krankentransporte auf das Festland zur Verfügung stehen. "Es ist viel wichtiger, die Verletzten zu retten, als dass der Präsident heute anreist", sagt er. Die Luftwaffe will drei Maschinen nach Madeira schicken. "Wir bereiten zwei Flugzeuge vom Typ Falcon 50 und eine C-295M mit medizinischer Ausrüstung vor, um die Opfer der Tragödie von Madeira zu versorgen und sie - sofern das nötig ist - schnell auf den Kontinent zu transportieren", heißt es in einer Mitteilung der Luftwaffe.

Unglück auf Madeira: Versagten die Bremsen des Busses?

Medienberichten zufolge waren die Urlauber der Reisegruppe zwischen 40 und 50 Jahre alt und auf dem Weg von ihrem Hotel in ein Restaurant in der Provinzhauptstadt Funchal.

Staatstrauer in Portugal nach der Bustragödie auf Madeira. Viele Verletzte werden noch behandelt. Urlauber, die leicht verletzt davon kamen, halten ein Bremsversagen für möglich.

Der Fahrer hatte offenbar in einer Kurve die Kontrolle über den Bus verloren, der daraufhin einen Abhang hinunter in ein Wohnviertel stürzte. Überlebende des Unglücks berichteten, dass offenbar die Bremsen versagten. "Der Bus fuhr von der Quinta Splendida los, nach einigen Sekunden wurde er immer schneller. Er schlug gegen die Mauer, wir glaubten sofort, dass er außer Kontrolle geraten war. Er wurde immer schneller, und dann überschlug er sich", so der nur leicht verletzte Passagier gegenüber der Zeitung Observador. Die Behörden warnten jedoch vor vorschnellen Urteilen

Auf Bildern war zu sehen, wie der weiße Reisebus völlig zerstört auf der Seite und teilweise auf einem roten Ziegeldach lag. Der Busfahrer und der Reiseleiter - beides Portugiesen - hätten verletzt überlebt, so der Bürgermeister.

Das Haus, auf das der verunglückte Reisebus auf Madeira gestürzt ist, war zum Unfallzeitpunkt leer. Das bestätigte der Bürgermeister des Ortes Caniço, Filipe Sousa, der portugiesischen Onlinezeitung Observador. Bewohnt werde es normalerweise von einem Mann, der sich zum Zeitpunkt des Unglück bei Verwandten aufgehalten habe. Er sei über die Tragödie informiert worden. Am Donnerstag sollten Experten die Schäden an dem Haus überprüfen.

Mutmaßungen um Unfallursache "verfrüht"

Der Reiseveranstalters trendtours teilte mit, dass nach Erkenntnisstand von Donnerstagnachmittag 51 seiner Gäste an Bord des Unglücksbusses waren. Der Veranstalter Schauinsland-Reisen meldete, dass zwei seiner Gäste im Bus saßen. Das wäre in der Summe ein Gast mehr als die mutmaßlich 27 deutschen Toten und die maximal 25 deutschen Verletzten.

TVI24 berichtete, dass zwei Busse mit deutschen Urlaubern von dem Hotel losgefahren seien. Der zweite Bus war in den Unfall nicht verwickelt.

Der verunglückte Bus war erst fünf bis sechs Jahre alt, der Mann am Steuer galt als erfahrener Fahrer. Der Vizepräsident der Regionalregierung, Pedro Calado, nannte alle Mutmaßungen zur Unglücksursache "verfrüht". Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Der Inhaber des Unglücksfahrzeugs sagte den Ermittlungsbehörden seine uneingeschränkte Kooperation zu. Laut Medienberichten könnte ein mechanisches Problem der Grund gewesen sein - entweder ein Bremsausfall oder ein eingeklemmtes Gaspedal. Der Vizepräsident der Regionalregierung, Pedro Calado, nannte jegliche Mutmaßungen zu der Unglücksursache "verfrüht".

Ein schweres Busunglück erschüttert die Blumeninsel

Die portugiesische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer bis einschließlich Samstag an. Ministerpräsident António Costa kondolierte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er sei bestürzt und übermittle der Kanzlerin "in dieser schweren Stunde" sein Bedauern, twitterte Costa noch am Mittwochabend. (dpa/AZ)

Anmerkung der Redaktion: Besorgte Angehörige können sich an das Auswärtige Amt unter der Rufnummer 030-50003000 wenden.

