vor 17 Min.

Vier Menschen bei Motorradunfällen gestorben Panorama

In Süddeutschland sind bei Motorradunfällen vier Menschen ums Leben gekommen.

Bei mehreren Motorradunfällen sind in Süddeutschland vier Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Kochel am See

Im bayerischen Kochel am See starb ein Motorradfahrer , als er wohl zu stark in einer Kurve abbremste, stürzte und dann von einem anderen Motorrad erfasst wurde.

In Mannheim wurde ein 22 Jahre alter Mann getötet, als er auf seinem Motorrad mit einem weiteren Biker und einem Auto zusammenstieß. Bei Billigheim nahe Heilbronn geriet ein anderer Motorradfahrer mit seinem Zweirad ins Schleudern und kollidierte dann auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Auto. Der 46-Jährige starb an der Unfallstelle.

Tödlicher Motorradunfall nahe Freiburg

Zudem prallte in der Nähe von Freiburg ein 28 Jahre alter Fahrradfahrer auf einem Feldweg bei Sulzburg mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er überlebte die Kollision nicht. (dpa, AZ)

