vor 37 Min.

Vier Tote nach Schüssen in Aberdeen Panorama

In der Stadt Aberdeen, rund 50 Kilometer nordöstlich von Baltimore sind vier Menschen durch Schüsse getötet worden. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte des FBI waren am Tatort.

In einem Industriegebiet in der Stadt Aberdeen soll eine 26-Jährige drei Menschen getötet haben, bevor sie sich selbst eine Schusswunde zufügte.

Eine Frau hat im US-Bundesstaat Maryland das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Die 26 Jahre alte mutmaßliche Täterin fügte sich anschließend selbst eine Schusswunde zu und starb später im Krankenhaus. Drei weitere Menschen wurden bei der Tat in der Stadt Aberdeen, rund 50 Kilometer nordöstlich von Baltimore, verletzt.

Der Vorfall ereignete sich in einem Warenverteilzentrum der Drogeriekette Rite Aid in einem Industriegebiet. Wie der Sheriff sagte, arbeitete die mutmaßliche Täterin befristet in dem Unternehmen. Ihr Motiv blieb aber zunächst unklar. (dpa)

