"Supergeil" war gestern: Neuer Edeka-Werbespot überrascht mit Marc Rebillet

Edeka, Penny, Lidl und Co. liefern sich seit Jahren ein Battle um den nächsten viralen Hit im Internet. Nun hat Edeka mit Elektro-Popstar Marc Rebillet wieder vorgelegt.

Der Clip beginnt im Schummerlicht, abends nach Ladenschluss, irgendwo in Deutschland in einem Edeka-Supermarkt. Der französisch-amerikanische Elektro-Pop-Musiker Marc Rebillet alias "Super Marc" im gelben Satin-Schlafmantel kommt ins Bild.

Elektro-Pop-Musiker Marc Rebillet verkabelt Obst und Gemüse

Er verkabelt Lebensmittel wie etwa Drachenfrüchte oder gelbe Zucchini und schließt sie an elektronische Musikgeräte an, um sie als Controller zu benutzen. Immer wenn er auf die Ware tippt, ertönt der Beat. "I'm at the supermarket", gibt Rebillet den Takt vor.

Nach "Supergeil" jetzt "Super Marc": Marc Rebillet hat den zur Werbeikone gewordenen Friedrich Liechtenstein ("Es ist Supergeil") als Protagonist in den Edeka-Werbefilmen ablöst. Der neue Werbespot von Edeka ist über Nacht in den Trends der Sozial-Media-Kanäle gelandet und innerhalb kurzer Zeit hunderttausendfach geklickt worden.

Supermarkt-Werbung: Edeka landet Treffer im Kampf um den nächsten viralen Hit

Dass sich deutsche Supermarkt- und Discounterketten mit originellen und aufwendig produzierten Werbefilmen auf sich aufmerksam machen, ist erst mal nichts Besonderes. Frei nach dem Motto "je schriller, desto besser" liefern sich Edeka, Penny, Lidl und Co. seit Jahren einen Kampf um den nächsten viralen Hit im Internet.

Supergeil war gestern, heute ist Super Marc!

Super Marc tanzt durch den Markt und ist beeindruckt vom Angebot. Er findet alles, was er braucht. Nur eines nicht: Schmand. "Where is the Schmand?", rappt Rebillet zum Elektro-Beat. Auch wenn es schon tief in der Nacht ist, er findet eine Edeka-Mitarbeiterin im Laden, die ihm das Kühlregal zeigt.

Lesen Sie dazu auch

Rebillets alias "Super Marc" sucht und findet Schmand

Die Musik baut sich auf, wird immer lauter und grooviger und gipfelt letztlich in Rebillets Lustschrei "I found it, I found it!" Der Musiker zieht seinen Schlafmantel von seinen Schultern und reibt sich die Brust zum Rhythmus des Songs. Dann erscheint der Schriftzug "Wir feiern alles, was wir haben. Mit allem, was wir haben." im Bild.

Der Clip kommt bei der Internet-Community super an. Auf YouTube hatte der Werbefilm am Donnerstagvormittag bereits fast eine halbe Million Klicks. Ein User kommentiert: "Edeka hat das Marketing-Game einfach durchgespielt."

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.