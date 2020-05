vor 16 Min.

"WISO": Sendetermine, Moderator, Übertragung im TV und Stream

"WISO" (Offiziell " ZDF WISO") ist ein jeweils montags um 19.25 Uhr ausgestrahltes Wirtschafts- und Verbrauchermagazin des ZDF. Hier erfahren Sie die Sendetermine. Außerdem geben wir Ihnen Infos zum Moderator sowie der Übertragung im TV und Stream.

Welches sind die Sendetermine von "WISO" im ZDF?

Das Magazin "WISO" läuft jeweils montags um 19.25 Uhr im ZDF.

Der Hintergrund von "WISO"

Die Sendung wird seit dem 3. Januar 1984 als Nachfolgesendung des Magazins "Bilanz" ausgestrahlt. Sie wird in der Regel live gesendet. Zeitweise erfolgt statt der Livesendung eine WISO-Dokumentation zu einem speziellen Thema (etwa Nahrungsindustrie oder Banken).

In den 1980er Jahren setzte sich WISO für die deutsch-deutsche Annäherung ein. 1986 brachte das ZDF als erster westlicher Sender eine komplette Ausgabe von der Leipziger Messe. Weitere Live-Sendungen aus Betrieben in der DDR folgten.

Die Sendung befasst sich hauptsächlich mit Themen aus den Bereichen Wirtschaft und Sozialpolitik, vorwiegend aus der Sicht von Konsumenten, Mietern, Arbeitnehmern und Rentnern. Die Anfangsbuchstaben der Themenbereiche Wirtschaft und Soziales ergeben den Sendungsnamen.

"WISO": Wer ist der Moderator?

Hauptmoderator des Magazins ist Markus Niehaves. Bis 2018 wurde er zeitweise von Dr. Sarah Tacke vertreten, der heutigen Leiterin der ZDF-Redaktion Recht und Justiz.

Markus Niehaves wurde am 18. August 1974 in Offenburg geboren. Nach seinem Studium der Kommunikationswissenschaft, Politik, Philosophie an der Universität Essen sowie der Kommunikationswissenschaft an der Uni Hohenheim absolvierte er ein Auslandssemester in Wien.

Seine journalistische Karriere ist breit gefächert - unter anderem freie Mitarbeit bei der Marbacher Zeitung, Praktikum bei RMB-Radio Ludwigsburg, Hospitanz beim ZDF. Als freier Mitarbeiter war er zeitweise auch in der Kommunikationsabteilung der Dresdner Bank (Südwest) tätig.

Seit 2001 ist Markus Niehaves in unterschiedlichen Funktionen für das ZDF tätig. Außerdem moderiert das Verbrauchermagazin "makro" bei 3sat.

Die Leitung und die Hauptmoderation von "ZDF WISO" wurde ihm im November 2016 übertragen. Markus Niehaves hat seit 2008 einen Lehrauftrag an der Universität Hohenheim.

Übertragung des ZDF-Magazins "WISO" im TV und Stream

Das ZDF sendet "WISO" jeden Montag um 19.25 Uhr. Die Sendung dauert 45 Minuten. Zeitgleich kann man das Magazin im Stream bei zdf.de verfolgen. Wiederholungen gibt es dort unter "Sendung verpasst". (AZ)

