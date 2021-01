Wann ist Vollmond im Januar 2021? Wann nächster Neumond?

vor 32 Min.

Wann Vollmond im Januar 2021 ist, erfahren Sie hier in unserem Mondkalender. Das nächste Neumond steht im Februar am Himmel. Wir liefern die genauen Angaben zu den Mondphasen mit Datum und Uhrzeit.

Manche Menschen interessieren sich allein aus Neugier dafür, wann Neumond oder Vollmond am Himmel stehen. Manche richten aber auch alltägliche Dinge wie das Haareschneiden und Gartenarbeit nach den Mondphasen aus oder finden bei Vollmond schlechteren Schlaf - auch wenn die Wissenschaft das alles kritisch sieht.

Wann ist Vollmond? Wann Neumond? Hier finden Sie unseren Mondkalender 2021, der alle Termine bietet. Die Angaben zu den Mondhasen stammen von der NASA.

Wann ist Vollmond im Januar 2021?

Der nächste Vollmond ist am Donnerstag, 28. Januar 2021, um 20.16 Uhr.

Wann ist Neumond im Februar 2021?

Neumond ist wieder am Donnerstag, 11. Februar 2021, um 21.06 Uhr.

Vollmond-Kalender: Wann ist Vollmond 2021?

Vollmond 2021 Datum Uhrzeit Vollmond im Januar 28. Januar 2021 20.16 Uhr Vollmond im Februar 27. Februar 2021 10.17 Uhr Vollmond im März 28. März 2021 20.48 Uhr Vollmond im April 27. April 2021 05.31 Uhr Vollmond im Mai 26. Mai 2021 13.14 Uhr Vollmond im Juni 24. Juni 2021 20.40 Uhr Vollmond im Juli 24. Juli 2021 04.37 Uhr Vollmond im August 22. August 2021 14.02 Uhr Vollmond im September 21. September 2021 01.55 Uhr Vollmond im Oktober 20. Oktober 2021 16.57 Uhr Vollmond im November 19. November 2021 09.58 Uhr Vollmond im Dezember 19. Dezember 2021 05.36 Uhr

Mondkalender: Wann ist Neumond 2021?

Neumond 2021 Datum Uhrzeit Neumond im Januar 13. Januar 2021 06.00 Uhr Neumond im Februar 11. Februar 2021 21.06 Uhr Neumond im März 13. März 2021 12.21 Uhr Neumond im April 12. April 2021 04.31 Uhr Neumond im Mai 11. Mai 2021 21.00 Uhr Neumond im Juni 10. Juni 2021 12.53 Uhr Neumond im Juli 10. Juli 2021 03.16 Uhr Neumond im August 08. August 2021 15.50 Uhr Neumond im September 07. September 2021 02.52 Uhr Neumond im Oktober 06. Oktober 2021 13.05 Uhr Neumond im November 04. November 2021 22.15 Uhr Neumond im Dezember 04. Dezember 2021 08.43 Uhr

Mondphasen erklärt: Zusammenspiel von Erde, Mond und Sonne

Wie kommt es überhaupt zu den Mondphasen? Bei Neumond steht der Mond zwischen Erde und Sonne. Das bedeutet, dass die Sonnenstrahlen nur die Seite erreichen, die von der Erde abgewandt ist. Daher lässt sich der Mond von der Erde aus nicht oder zumindest nur schlecht sehen.

Bei Vollmond befindet sich Sonne, Erde und Mond wieder auf einer Linie. Dieses Mal befinden sich Sonne und Mond allerdings auf gegenüberliegenden Seiten. Das bedeutet, dass die von Erde aus sichtbare Mondseite voll bestrahlt wird. Daher ist der komplette Mond zu sehen. Wann Vollmond ist, werden Sie immer in diesem Artikel erfahren - genau wie die Termine für Neumond.

Bei Vollmond hat der Mond logischerweise seine maximale Helligkeit. Bei Himmelskörpern wird die scheinbare Helligkeit mit einem Wert für Magnitude (mag) angegeben. Beim Vollmond liegt diese bei rund -12,5 bis -13 mag. Zum Vergleich: Das Sonnenlicht ist etwa 400.000-mal so hell. Die Helligkeit des Monds hängt aber auch davon ab, wie nah er der Erde ist. Wegen den elliptischen Umlaufbahnen schwankt die Entfernung.

Der Vollmond als roter Blutmond am Himmel: So ist er bei einer totalen Mondfinsternis zu sehen. Bild: Marcel Kusch, dpa (Archiv)

Wenn der Vollmond der Erde besonders nah ist, wird umganssprachlich auch von einem "Supermond" geredet. Aus dem Englischen kommt die Bezeichnung "Blue Moon" für einen zweiten Vollmond innerhalb eines Monats. Blau ist der Mond dann natürlich nicht, manchmal erscheint er aber als roter "Blutmond" - das ist bei einer totalen Mondfinsternis der Fall.

Zu einer totalen Mondfinsternis kommt es, wenn der Mond in den Kernschatten der Erde eintritt. Da dann hauptsächlich die langwelligen roten Strahlen die Atmosphäre durchdringen können, erscheint der Vollmond rötlich. Die nächste totale Mondfinsternis wird in Europa aber erst wieder am 7. September 2025 zu sehen sein. (sge)

