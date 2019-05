16:23 Uhr

Wann kommt endlich der Sommer?

Sonne, Regenschauer, Gewitter: Am Wochenende wird es in Deutschland wechselhaft. Der Sommer lässt zunächst noch auf sich warten.

Von Julian Agardi

Wann kommt endlich der Sommer? Bislang verwöhnt das Frühlingswetter die Deutschen keineswegs. Es ist regnerisch, kalt und viele Menschen warten nur darauf, die Winterjacke endlich im Kleiderschrank verstauen zu können. Am Wochenende ist das Wetter noch einmal unbeständig. Während es vor allem im Osten sommerliche Temperaturen geben soll, muss der Norden bei 15 bis 16 Grad weiterhin auf sommerliches Wetter warten.

Sommer 2019: Im Osten Deutschlands kommt der Sommer vereinzelt durch

Im Süden und Westen wird es wechselhaft. Von Samstag bis weit in die kommende Woche hinein bestimmen mehrere Tiefdruckgebiete das Wetter, sie bringen Regen und Gewitter. Am Samstag sind zwar längere trockene Abschnitte zu erwarten, am Sonntag ziehen jedoch von Südwesten neue Regenwolken auf und sorgen landesweit für Schauer und Gewitter. Nur im Osten Deutschlands sind am Sonntag mit bis zu 26 Grad örtlich schon Sommertage zu erwarten. "Die warme Luft kommt von Osten, weil das Land sich schneller erwärmt, als die Gebiete, die näher am Atlantik oder der Nordsee liegen", erklärt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetteranbieter WetterKontor auf Anfrage unserer Redaktion.

Einen hochsommerlichen Mai wie im vergangenen Jahr wird es 2019 aber definitiv nicht geben. Ab Mitte nächster Woche soll es laut Schmidt zwar einen spürbaren Wetteraufschwung geben, der Sommer und sommerliche Temperaturen bereithält. Ob dieser jedoch lange anhalten wird, ist fraglich. "In Nordskandinavien liegt aktuell noch eine Menge Schnee. Deswegen ist das Kältepotenzial auch bei uns jederzeit noch da", sagte Schmidt.

Wann kommt der Sommer 2019? Sommertemperaturen nicht in Sicht

Wann die Deutschen 2019 endlich kontinuierlich mit sommerlichen Temperaturen rechnen können, sei demnach nicht absehbar. "Die Westwindzone ist total zusammengefallen", sagte Schmidt. "Deswegen haben wir aktuell eine sehr langsame Wetterbewegung."

Das wechselhafte, aber warme Wetter scheint auch den restlichen Mai zu bestimmen. Eine längere sonnige, warme und trockene Schönwetterphase deutet sich in diesem Monat nicht mehr an. Somit werden die Deutschen ihre Hoffnungen auf Sommer wohl voll und ganz auf den Juni 2019 setzen müssen. Der kalendarische Sommeranfang ist schließlich auch erst am 21. Juni.

