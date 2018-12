Was wird jetzt aus dem Helene-Tattoo?

16:01 Uhr

Da hatte Florian Silbereisen noch gut lachen: Im weißen Unterhemd zeigte er 2015 stolz sein Helene-Tattoo. Nur: Was soll jetzt daraus werden?

2011 hat sich Silbereisen das Bild seiner Freundin auf den Oberarm tätowieren lassen. Und jetzt? Überstechen? Weglasern? Prominente Vorbilder gibt es genug.

Von Sonja Krell

Im Überschwang der Gefühle tut man manchmal unerklärliche Dinge. Und Florian Silbereisen muss wohl seeehr verliebt gewesen sein – damals, vor sieben Jahren, als er sich das Antlitz seiner Liebsten hat stechen lassen. Nicht klein und unauffällig, sondern in mächtiger Größe.

Weglasern? Überstechen? Was Florian Silbereisen mit dem Helene-Tattoo machen kann

Obwohl, so mancher hat schon gewitzelt, dass das, was seither seinen gesamten linken Oberarm ziert, so gar nicht nach Helene aussieht, sondern vielleicht eher nach einer Mischung aus Bärbel Schäfer und Melanie Müller. Aber mal ehrlich: Das dürfte im Moment Floris kleinstes Problem sein. Denn Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt.

Nur: Was macht der Schlagerstar jetzt mit der Verflossenen auf dem Bizeps? Überstechen, so wie einst Handball-Star Stefan Kretzschmar, dessen Wade nun Madonna statt Franzi van Almsick ziert? Oder weglasern lassen? Wie Heidi Klum es einst mit dem Schriftzug „Seal“ getan hat? Oder Angelina Jolie mit dem Namen von Billy Bob Thornton? Oder oder oder...

Behält Florian Silbereisen das Helene-Tattoo?

Michael Weidmann kennt das Problem nur zu gut. Zehn bis 20 Prozent der Patienten, die im Hautzentrum am Forsterpark in Augsburg ein Tattoo loswerden wollen, tun das wegen Liebesbeweisen, die unter die Haut gingen. Dank einer neuen Lasergeneration sei die Chance inzwischen deutlich höher, ein Tattoo zu entfernen – vor allem, wenn es keine Farbe beinhaltet, sagt der Hautarzt.

Doch das dauert: Für eine 15 Zentimeter große Tätowierung rechnet Weidmann mit zehn bis zwölf Sitzungen, dazwischen acht Wochen Pause. Kosten: 150 bis 200 Euro pro Sitzung. Spätfolgen für den Körper: bei so einem großen Tattoo unklar, sagt Arzt.

Gut möglich also, dass Flori noch länger etwas von Helene hat. Vielleicht behält er das Bild lieber. Warum nicht? Die beiden wollen schließlich Freunde bleiben! Hier lesen Sie, wie das Netz auf die Trennung reagiert.

