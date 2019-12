vor 10 Min.

"Wer wird Millionär? - Das große Familien-Special" gestern am 30.12.19 im TV

Günther Jauch moderierte das große Familien-Special von "Wer wird Millionär" am 30.12.19. Drei Generationen stellten sich den Fragen des Moderators gemeinsam. Hier der Nachbericht.

"Wer wird Millionär?" war gestern mit dem Familien-Special im TV zu sehen. In der letzten Folge des Jahres am 30.12.19 kämpften drei Generationen um die Million.

"Wer wird Millionär?": Gestern Abend, am 30.12.2019, lief die letzte Folge des Jahres. Die Spezialausgabe lief unter dem Namen: "Das große Familien-Special".

Drei Generationen kämpften dabei wieder gemeinsam um die Million und auch einen neuen Joker gab es für die Kandidaten. Moderiert wurde die Sendung wie immer von Günther Jauch. Lesen Sie hier mehr dazu in unserem Nachbericht.

"Wer wird Millionär? - Das große Familien-Special" gestern am 30.12.19: Die Spielregeln

Der erste Teil des großen Familien-Specials lief am zweiten Weihnachtsfeiertag und wurde am gestrigen Abend fortgesetzt. Weiter ging es damit gestern auch für die Mitglieder von Familie Alburg, die am Ende der ersten Sendung bei der 8000-Euro-Frage stehen geblieben waren. Sie kämpften sich bis zur 64.000 Euro-Frage vor und fuhren glücklich mit dem Geld nach Hause.

Außerdem dabei waren gestern am 30.12.19 die Familien Freund und Gebhardt. Bei den Freunds wollte es nicht so recht funktionieren: Vater Freund benötigte für eine Frage gleich drei Joker, am Ende fiel die Familie auf 500 Euro zurück. Für die Gebhardts lief es da schon besser: Mit 32.000 Euro verließen die drei zufriedenen Frauen das "Wer wird Millionär?"-Studio.

Die Regeln im Familien-Special sind etwas anders, als in der herkömmlichen Version der Sendung. Drei Familienmitglieder unterschiedlicher Generationen treten gemeinsam an. Die Kandidaten können dabei selbst entscheiden, ob nur einer von ihnen gegenüber von Günther Jauch die Fragen beantwortet oder ob sie sich abwechseln. Sollten sie tauschen wollen geht das allerdings nur, bevor die nächste Frage gestellt wird.

Nachbericht zu "Wer wird Millionär?": Neuer Joker beim Familien-Special am 30.12.19

Die drei Familienmitglieder hatten außerdem die Möglichkeit einen neuen Joker einzusetzen, der eines der traditionellen Hilfsmittel ersetzt: Statt wie gewohnt jemanden anzurufen, wenn es bei einer Frage einmal klemmt, durften die Kandidaten gestern eines ihrer Familienmitglieder befragen.

Insgesamt hatten gestern wieder sechs neue Familien die Chance auf die Million. Das große Familien-Special war dabei die letzte Ausgabe von "Wer wird Millionär?" in diesem Jahr. Weiter geht es dann am 6.1.20 mit einer regulären Folge. (AZ)

