"Wer wird Millionär? Prominenten-Special" heute am Pfingstmontag

Das "Wer wird Millionär? Prominenten-Special" läuft heute am 1. Juni im TV. Alle Infos zur Ausgabe finden Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

"Wer wird Millionär?" flimmert nun schon seit über 20 Jahren über die deutschen Bildschirme. Am Montag zeigt der Sender wieder eine neue Ausgabe des "Wer wird Millionär? Prominenten-Special". Bereits zum 40. Mal versuchen Promis möglichst viel Geld für den guten Zweck zu erspielen. Welche Prominenten zocken diesmal um eine Million Euro? Das erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

Diese Prominenten spielen heute beim "Wer wird Millionär? Prominenten-Special" um die Million

Diese Prominenten sind beim "Wer wird Millionär? Prominenten-Special" heute am 1. Juni 2020 dabei:

Komikerin Anke Engelke (54)

(54) Comedian Ilka Bessin (48)

(48) Schauspieler Henning Baum (47)

TV-Koch Horst Lichter (58)

Bisher schafften es insgesamt 13 Kandidaten, bei "Wer wird Millionär" die Millionen-Frage zu knacken. Darunter auch drei prominente Kandidaten: Thomas Gottschalk, Oliver Pocher und Barbara Schöneberger. Ob sich in der 40. Ausgabe ein weiter Promi in die Reihe der WWM-Millionäre einreihen darf, wird sich am 1. Juni, dem Pfingstmontag, zeigen.

"Wer wird Millionär" verabschiedet sich mit Prominenten-Special in Sommerpause

Mit dem "Wer wird Millionär? Prominenten-Special" verabschiedet sich das Format in die Sommerpause. Fans der Quiz-Show müssen jedoch nicht gänzlich auf die Sendung verzichten. An den nachfolgenden Montagen im Juni werden Wiederholungen der Ausgaben mit den letzten vier Millionengewinnern gezeigt. Anfang September geht es mit den regulären Ausgaben weiter: Im Herbst startet die bereits 46. Staffel von "Wer wird Millionär".

