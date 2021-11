Gäste, Wetten, Wiederholung: So war die Rückkehr von "Wetten, dass..?"

"Wetten, dass..?" kehrte gestern mit einer Jubiläumsausgabe zurück - und Thomas Gottschalk moderierte. Alle Infos rund um Gäste, Wetten und Wiederholung bekommen Sie hier.

Nach langer Pause gab es wieder eine neue Ausgabe der erfolgreichen Fernsehshow im ZDF zu sehen: "Wetten, dass..?" kehrte mit einer Jubiläumsausgabe zurück auf die TV-Bildschirme. Die Sendung lief erstmals am 14. Februar 1981 im Fernsehen und wird damit in diesem Jahr 40 Jahre alt. Fans der Show dürften sich besonders über die Rückkehr von Thomas Gottschalk gefreut haben, der ursprünglich anlässlich seines 70. Geburtstags und des 40-jährigen Jubiläums der Sendung noch einmal als Moderator zurückkehrte.

Eigentlich hätte die neue Ausgabe von "Wetten, dass..?" nämlich bereits 2020 laufen sollen, wurde dann aber aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben. Wann war der Sendetermin der Jubiläums-Ausgabe? Welche Gäste waren bei der Neuauflage von "Wetten, dass..?" mit dabei? Gibt es eine Wiederholung? Antworten auf all diese Fragen finden Sie in diesem Artikel.

"Wetten, dass..?" 2021: Sendetermin und Sendezeit

Das "Wetten, dass..?" Jubiläums-Special gab es am 6. November 2021 ab 20.15 Uhr live aus Nürnberg im ZDF zu sehen. Die letzte reguläre Ausgabe flimmerte vor fast sieben Jahren über die Bildschirme - moderiert von Markus Lanz, der 2012 Thomas Gottschalk als Moderator der Show abgelöst hatte. Es war keine Sendung mit Rückblicken auf vergangene Ausgaben, sondern laut ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann eine "Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat."

"Wetten, dass..?": Übertragung im TV oder Live-Stream und Wiederholung

Die Jubiläums-Ausgabe der Wett-Show gab es am 6. November 2021 um 20.15 wie immer live im TV im ZDF zu sehen. Eine Wiederholung im TV gibt es zwar nicht, dennoch können Sie die Sendung noch ansehen, falls Sie diese verpasst haben. Die Show kann bereits in der Mediathek des ZDF abrufen werden.

"Wetten, dass..?": Gäste in der Sendung

Welche Gäste waren in der Neuauflage von "Wetten, dass..?" 2021 dabei? Diese Promis nahmen auf der weißen Couch Platz:

Joko Winterscheidt

Klaas Heufer-Umlauf

Heino Ferch

Svenja Jung

Helene Fischer

Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA

und von Udo Lindenberg

Neben den eben genannten Gästen durften sich die Zuschauer auf eine weitere Überraschung freuen: Frank Elstner, der die Sendung erstmals in den 80ern moderierte, präsentierte noch einmal die allerletzte "Wetten, dass...?"-Wette.

Lesen Sie dazu auch

Die Moderatoren von "Wetten, dass..?" 2021

Thomas Gottschalk

Der Moderator und Entertainer kommt ursprünglich aus Bamberg und begann seine Karriere beim Radio als freier Mitarbeiter für "Die Servicewelle" von Radio München beim Bayrischen Rundfunk. 1976 schaffte Gottschalk schließlich den Sprung ins Fernsehen mit seiner Musik-Sendung "Pop Stop" und moderierte 1977 die Anrufsendung "Telespiele" im Ersten. Seine erste Goldene Kamera erhielt er für die ZDF-Sendung " Na sowas!", die er von 1982 bis 1987 moderierte. Im September 1987 übernahm er schließlich "Wetten, dass..?" von Frank Elstner und gehörte spätestens dann zu den Top-Moderatoren des deutschen Fernsehens.

Bis heute hat Gottschalk zahllose Sendungen im öffentlich-rechtlichen sowie im Privat-Fernsehen moderiert und war darüber hinaus auch als Schauspieler erfolgreich. Er gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Harald Schmitt sagte einmal über ihn "Thomas Gottschalk hat das Frechsein im Fernsehen erfunden."

Michelle Hunziker

Die Moderatorin ist nicht nur im deutschen Fernsehen zu sehen, sondern übt ihren Job außerdem in der Schweiz und in Italien aus. Geboren wurde Hunziker als Tochter einer Niederländerin und eines schweizer Malers in Sorengo in der Schweiz. Bei "Deutschland sucht den Superstar" war sie von 2002 bis 2004 zum ersten Mal an der Seite von Carsten Spengemann als Moderatorin im deutschen Fernsehen tätig. 2012 saß Hunziker gemeinsam mit Dieter Bohlen und Dana Schweiger in der Jury der Sendung und erhielt im gleichen Jahr auch einen Platz in der Jury von "Das Supertalent".

2009 moderierte Michelle Hunziker, die fünf Sprachen fließend spricht, erstmals an der Seite von Thomas Gottschalk "Wetten, dass..?". Nun kehrt sie gemeinsam mit Gottschalk zur Show zurück. Beide hatten 2011 ihre Arbeit an der Sendung beendet, nachdem Samuel Koch bei einer Wette schwer verletzt worden war.

Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella moderierte die Außenwette bei "Wetten, dass..." 2021. Der Musiker und Moderator wurde 2001 als Sänger von Bro’Sis bekannt. Die Band war aus der Castingshow "Popstars" hervorgegangen. Nach dem Aus von Bro'Sis im Jahr 2006 konzentrierte er sich auf eine Karriere im Fernsehen und war bisher als Teilnehmer oder Moderator in vielen Sendungen zu sehen. 2021 bekam er im ZDF mit "Die Giovanni Zarrella Show" sogar seine eigene Musikshow. Auch seine Ehefrau Jana Ina Zarrella ist als Sängerin und Moderatorin erfolgreich. (AZ)

Was waren die Wetten der letzten Folge "Wetten, dass...?"?

Den Auftakt der Wetten übernahm Hund Uno, dessen Aufgabe es war, Müll richtig in drei Tonnen zu sortieren. Bei der Außenwette trat die freiwillige Feuerwehr gegen österreichische Staffelläufer an, in dem sie ihren Kameraden auf einem Kart durch Wasserdruck antrieben.

Zwei Schwestern errieten Musikstücke, deren Töne mittels Klobürste in der Toilette nachgeahmt wurden und in der finalen Wette durfte ein "Wetten dass...?"-Kult-Gefährt nicht fehlen: Der Bagger. Er musste mit seiner Schaufel Frisbeescheiben auffangen.

Am Ende holte sich den Sieg jedoch ein anderer: Wettkönig der "Wetten, dass"-Jubiläumsfolge wurde später ein junger Mann, der sich präzise eine Weltkarte vorstellen konnte und dort mit Dartspfeilen ausgewählte Länder traf.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.