Infos zu "What If…?" auf Disney+: Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer

Die Serie "What If…?" startete kürzlich bei Disney+. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Disney+ präsentiert aktuell die neue Marvel Studios Serie "What If…?". Mit dabei sind unter anderem die beliebten Marvel Charaktere Thor, Bruce Banner, Nebula, Loki und Nick Fury. In dieser Serie wird es besonders knifflig, denn: Die Superhelden, wie man sie kennt, tauschen ihre Rollen und sind nicht mehr die, die sie einst waren. Und damit bringen sie alles durcheinander.

Wir verraten Ihnen hier in unserem Artikel alle Infos rund um Handlung, Folgen und Besetzung. Gibt es einen Trailer zur Serie? Auch das lesen Sie in unserer Übersicht.

"What If…?": Wann war der Start auf Disney+ in Deutschland?

"What If…?" ist seit dem 11. August 2021 bei Disney+ zu sehen. Das Abo für den Streaming-Service kostet 6,99 Euro im Monat, beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr.

"What If…?": Wie viele Folgen sind in Staffel 1 geplant?

Staffel 1 der Serie soll insgesamt zehn Folgen umfassen, eine zweite Staffel wurde bereits angekündigt. Die Titel der einzelnen Episoden von "What If…?" werden immer erst mit der Veröffentlichung der Folge bekanntgegeben. Das sind die bisher bekannten Episodentitel:

Folge 1: " Was wäre, wenn Captain Carter der Erste der Avengers geworden wäre?"

Folge 2: "Was wäre, wenn T'Challa zu Star Lord geworden wäre?"

Folge 3: "Was wäre, wenn die Welt ihre mächtigsten Helden verloren hätte?"

Folge 4: "Was wäre, wenn Doctor Strange statt seiner Hände sein Herz verloren hätte?"

Folge 5: "Was wäre, wenn... Zombies?!"

Folge 6: "Was wäre, wenn Killmonger Tony Stark gerettet hätte?"

gerettet hätte?" Folge 7: "Was wäre, wenn Thor ein Einzelkind wäre?"

Das ist die Handlung der Animationsserie "What If…?"

Bei der Serie "What If...?" wagen die Autoren und Produzenten ein ganz besonderes Experiment: sie verändern Details in den Geschichten des Marvel-Universums, sodass verschiedene Helden ihre Rollen tauschen und die fiktive Superheldenwelt völlig auf den Kopf gestellt wird. Die Handlung der einzelnen Episoden basiert dabei auf den "What If"-Comics aus den 1970er Jahren. Auch die einzelnen Marvel-Filme dienen als Grundlage der jeweiligen Folgen und Handlungsstränge. So setzen die Episoden jeweils an gewissen bekannten Schlüsselpunkten an, die Handlung entwickelt sich allerdings nicht so weiter, wie man es erwarten würde, sondern gleitet in eine Art Alternativuniversum ab.

Mit dabei sind unter anderem Iron Man, der plötzlich von Black Panther gerettet wird - was so in der eigentlichen Geschichte ja gar nie vor kam, Peggy Carter, die anstelle von Captain America das Serum erhält und auch auf Spider Man, die Guardians of the Galaxy und Doctor Strange müssen Superheldenfans in "What If...?" nicht verzichten.

Besetzung von "What If…?": Das sind die Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die Hauptdarsteller von "What If…?" und ihre Rollennamen in unserer Übersicht:

Samuel L. Jackson als Nick Fury

als Chris Hemsworth als Thor

als Natalie Portman als Jane Foster

Mark Ruffalo als Bruce Banner

Jeffrey Wright als Uatu / der Beobachter

Hayley Atwell als Captain Peggy Carter

als Captain Michael Douglas als Hank Pym

Chadwick Boseman als T'Challa / Star-Lord

Tom Hiddleston als Loki

als Djimon Hounsou als Korath der Verfolger

Michael B. Jordan als Killmonger

als Killmonger Dominic Cooper als Howard Stark

Karen Gillan als Nebula

als Nebula Taika Waititi als Korg

Jeff Goldblum als The Grandmaster

Sean Gunn als Kraglin Obfonteri

als Kraglin Obfonteri Michael Rooker als Yondu Udonta

Trailer zu "What If…?"

Einen aktuellen Trailer, in dem Sie sich über die Handlung der neuen Serie informieren können, haben wir hier für Sie: