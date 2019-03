Whatsapp und Co. sollen wieder funktionieren - Nutzer dementieren das

Facebook bezieht Stellung zum größten Ausfall seiner Geschichte. Demnach seien die Probleme behoben. Viele User beschweren sich jedoch immer noch über Störungen.

Die umfassenden Störungen bei Facebook, Whatsapp und Instagram sollen behoben sein. Das teilte das Unternehmen zumindest am Donnerstagabend via Twitter mit. Im Tweet von Facebook heißt es, Ursache für die weltweiten Störungen seien Änderungen in der Konfiguration gewesen.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.