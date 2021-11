Infos zur Serie "White Sands": Sendetermine, Darsteller, Handlung und Wiederholung

Die Serie "White Sands" läuft in der ARD-Mediathek und im NDR. Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Darsteller, Handlung und Wiederholung.

In der ARD-Mediathek ist mit "White Sands - Strand der Geheimnisse" eine neue Krimiserie aus Dänemark zu sehen. "White Sands - Strand der Geheimnisse" wird insgesamt aus acht Folgen bestehen.

In der ARD-Mediathek ist die Serie sowohl in der deutsch synchronisierten Fassung, als auch im Original zu sehen. Wir erklären Ihnen alle wichtigen Infos zu den Sendeterminen in der ARD-Mediathek und im NDR, den Darstellern, Handlung und Wiederholungen der Krimiserie.

Wann läuft "White Sands"?: Sendetermine und Wiederholung in der ARD-Mediathek und im NDR

"White Sands - Strand der Geheimnisse" ist am Samstag, 13.11.2021, in der ARD-Mediathek gestartet. Dort ist die Serie jederzeit kostenlos verfügbar. Ab Donnerstag, 18.11.21, um 22.00 Uhr, wird die Krimiserie aus Dänemark auch im Free-TV auf dem öffentlich-rechtlichen Sender NDR immer in Doppelfolge zu sehen sein.

Video: ProSieben

Sendetermine aller Folgen von "White Sands" in der ARD-Mediathek

Alle acht Folgen sind seit Samstag, 13. November in der ARD-Mediathek abrufbar.

Folge 1: Warmer Empfang

Folge 2: Das Hafenfest

Folge 3: Verhör beim Abendessen

Folge 4: Das Strandrennen

Folge 5: Die Geister der Vergangenheit

Folge 6: Die Nazi-Karte

Folge 7: Tiefe Wasser

Folge 8: Im Wespennest

Sendetermine aller Folgen von "White Sands" im NDR

Die dänische Krimiserie wird ab dem 18. November immer donnerstags, ab 22.00 Uhr in Doppelfolgen im NDR-Fernsehen zu sehen sein.

Folge 1: Warmer Empfang - 18.11.21, 22.00 Uhr

Folge 2: Das Hafenfest - 18.11.21, 22.45 Uhr

Folge 3: Verhör beim Abendessen - 25.11.21, 22.00 Uhr

Folge 4: Das Strandrennen - 25.11.21, 22.45 Uhr

Folge 5: Die Geister der Vergangenheit - 02.12.21, 22.00 Uhr

Folge 6: Die Nazi-Karte - 02.12.21, 22.45 Uhr

Folge 7: Tiefe Wasser - 09.12.21, 22.00 Uhr

Folge 8: Im Wespennest - 09.12.21, 22.45 Uhr

Um was geht "White Sands"? Handlung der dänischen Serie

Die Protagonisten der Krimiserie sind die zwei sehr unterschiedlichen Ermittler Helene Falck und Thomas Beckmann. Zusammen versuchen sie, den Mordfall an einem deutschen Touristen im dänischen Urlaubsort Hyide Sande aufzudecken, welcher im Jahr zuvor passiert ist. Die Ermittlungen der dortigen Polizei waren bislang erfolglos und deshalb kommen die dänische Undercoveragentin und der deutsche Kriminalpolizist ins Spiel, um den Fall zu übernehmen.

Als Pärchen getarnt versuchen sie an Informationen zum Mord zu gelangen. Da die zwei Ermittler sich stark voneinander unterscheiden, fällt es ihnen nicht immer leicht, sich als Liebespaar auszugeben. Dennoch schaffen Helene Falck und Thomas Beckmann es, Kontakt zu mehreren Verdächtigen aufzubauen. Beispielsweise zu Michelle, der Ex-Freundin des Mordopfers, welche zu einer Gruppe junger Surfer gehört. Auf der Suche nach einem Täter geraten die Agentin und der Kriminalpolizist schließlich selbst in große Gefahr.

Darsteller von "White Sands - Strand der Geheimnisse": Schauspieler in der Besetzung

Hier zeigen wir Ihnen die Besetzung der acht Folgen von "White Sands - Strand der Geheimnisse":

Charakter Darsteller Helene Falck Marie Bach Hansen Thomas Beckmann Carsten Bjørnlund Ellen Christensen Bodil Jørgensen Michelle Dreyer Amanda Friis Peter Jesper Asholt Susanne Camilla Bendix Thorbjørn Dreyer Bjarne Henriksen Henrik Enggård Morten Brovn Esther Madsen Kirstine Hedrup Laurits Larsen Paul Hüttel

Die Regie für "White Sands - Strand der Geheimnisse" haben Barbara Topsøe-Rothenborg und Tilde Harkamp übernommen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.