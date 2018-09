Wie läuft die Rettung eines Schiffbrüchigen ab?

vor 49 Min.

Auf hoher See sucht die kanadische Küstenwache weiter nach dem deutschen Sänger Daniel Küblböck. Ein Seenotretter erklärt, worauf es bei der Rettung ankommt.

Von David Specht

Von Daniel Küblböck fehlt weiterhin jede Spur. Der 33-Jährige war bei einer Kreuzfahrt vor der kanadischen Küste über Bord gegangen. „Die Suche blieb bislang erfolglos“, teilte die Reederei des Kreuzfahrtschiffs „Aidaluna“, Aida Cruises, am Montag in Rostock mit. Auf hoher See sucht die kanadische Küstenwache nach dem deutschen Sänger und Entertainer. In dem etwa 10,5 Grad kalten Wasser kann man allerdings ohne entsprechenden Schutz nur wenige Stunden lang überleben.

Ein Kreuzfahrtschiff braucht mehrere Kilometer zum Anhalten

Wenn ein Passagier von einem Kreuzfahrtschiff ins Meer stürzt, hat die Crew zunächst einmal kaum Chancen, ihn direkt aus dem Wasser zu ziehen, erklärt Christian Stipeldey. Er leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. „Bis ein Schiff in dieser Größe stoppt, vergehen mehrere Kilometer“, erklärt er. Selbst mit einem Fernglas sei es dabei nahezu unmöglich, Sichtkontakt mit dem Verunglückten zu halten.

Umso wichtiger sei es, den Suchgebietsmittelpunkt möglichst genau einzugrenzen – also den Ort, an dem sich der Vermisste am wahrscheinlichsten befindet, erklärt Stipedey. Je später ein Sturz bemerkt wird, desto größer ist dieses Gebiet. So sei der Crew eines Forschungsschiffes in der Nordsee beispielsweise erst beim Frühstück aufgefallen, dass ein Mitglied nachts ins Meer gestürzt war, erzählt Stipeldey. „Das Schiff bewegt sich in dieser Zeit weiter, da ist das Suchgebiet ganz schnell riesig.“

Ist das Suchgebiet von der zuständigen Rettungsleitstelle festgelegt, fahren Schiffe die Fläche in Suchstreifen ab, erläutert der Fachmann das Prozedere. Die Breite dieser Streifen hängt von Sicht und Wellengang ab, erklärt Stipeldey. An der Suche nach Daniel Küblböck waren neben der „Aidaluna“ auch zwei Schiffen der Küstenwache und ein weiteres Kreuzfahrtschiff beteiligt. Die Crew an Bord sucht die Wasseroberfläche mit Ferngläsern ab, sagt Stipeldey. Rettungsschiffe seien zudem teilweise mit Wärmebildkameras ausgestattet. „Das funktioniert manchmal ganz gut, aber bei bewegter See und hohen Wellenbergen wird das schon schwieriger“, erklärt er.

Kanadische Küstenwache sucht mit Helikopter nach Daniel Küblböck

Unterstützt wird die kanadische Küstenwache auf der Suche nach dem Sänger von einem Hubschrauber und einem Flugzeug. „Ein Hubschrauber kann ein Gebiete schneller absuchen. In der Regel hat er auch eine Seilwinde, mit der die Retter den Menschen aufnehmen können“, sagt Stipeldey.

Allerdings haben Hubschrauber eine begrenze Tankfüllung, weshalb sie nur in Küstennähe eingesetzt werden können. „Außer sie werden in der Luft betankt“, sagt Stipeldey. Das habe er bisher jedoch nur einmal erlebt: Als die Jacht von zwei deutschen Seglern in der Nähe des Bermudadreiecks in Brand geraten war, wurden die beiden von der US Air Force gerettet.

Wie lange die Retter noch nach Küblböck suchen, hängt von mehreren Faktoren ab. „Seenotretter werden eine Suche immer mindestens so lange fortsetzen, wie es nach menschlichem Ermessen die kleinste Hoffnung auf Rettung gibt – und sie werden darüber hinaus noch eine Zeit lang weitersuchen“, sagt Stipeldey. Wie lange das ist, hänge unter anderem von Wassertemperatur, Wetter, Wind- und Seegangsbedingungen ab.

Verdacht: Daniel Küblböck könnte von Bord gesprungen sein

Ende August war eine Britin im Mittelmeer vor der Küste Kroatiens nach zehn Stunden von der Küstenwache gefunden worden. Die Frau sagte, sie habe sich im Wasser mit Singen und Yoga warm und fit gehalten. Die Wasserthemperatur im adriatischen Meer lag damals bei etwa 25 Grad. In dem Gebiet, in dem Küblböck in die Fluten stürzte, ist das Wasser aber nur etwa 10,5 Grad kalt.

Ein Aida-Sprecher äußerte am Montag den Verdacht, der Sänger könnte von Bord gesprungen sein. Die von Küblböck zuletzt besuchte Schauspielschule wies unterdessen Mobbing-Vorwürfe zurück.

Zwischenzeitlich äußerte sich auch Fernsehmoderator Dieter Bohlen zum Verschwinden Küblböcks. „Es tut mir natürlich wahnsinnig leid, ich bin total geschockt“, sagte der Moderator von „Deutschland sucht den Superstar“ in einem Video. In der ersten Staffel der Show war Daniel Küblböck vor gut 15 Jahren bundesweit bekannt geworden. Für Kritik sorgte Dieter Bohlen mit dem Pullover, den er in dem Video trägt. Das Kleidungsstück trägt die Aufschrift „Be one with the ocean“ – sei eins mit dem Ozean.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.

